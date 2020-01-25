ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минск приедет «Барселона». 5 причин, почему нужно сходить на финал Лиги чемпионов по мини-футболу

31.01.2020 17:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

23−24 апреля Минск впервые примет полуфиналы и финал Лиги чемпионов UEFA по мини-футболу. На «Минск-Арене» сразятся каталонская «Барселона», испанская «Мурсия» и российские клубы «Тюмень» и КПРФ. Мы знаем, как и где купить билеты по выгодной цене. И это не все причины сходить на главные матчи Кубка чемпионов.


Фото: www.fcbarcelona.com

Один: Этот спорт бьет рекорды посещаемости

УЕФА не одобряет площадки, которые не прошли испытание крупными турнирами. 15- тысячная «Минск-Арена» помнит чемпионаты мира по хоккею и художественной гимнастике. Последний прошел в прошлом году, поэтому столица Беларуси опередила Мурсию, Москву и Вильнюс.

С сезона 2014/2015 финальные матчи Лиги чемпионов собирают больше 10 000 тысяч зрителей. В прошлом году на казахстанской «Алматы-Арене» побили три рекорда посещаемости главного клубного турнира в мини-футболе. Полуфинальный матч «Кайрат» — «Барселона» посетили 12 090 зрителей — на 14 человек больше, чем лиссабонский финал 2015 года, который был рекордным. На финал «Кайрат» — «Спортинг» пришли 11 973 человек — для финалов это лучший показатель. Матч за третье с трибун посмотрели 7031 болельщиков — больше на игру без участия хозяев турнира не собиралось.

Всего за два дня 12-тысячную «Алматы-Арену» посетили 37 794 болельщика.
23−24 апреля «Минск-Арена» может обойти прошлогодний клубный рекорд и приблизиться к мировому. 15.500 зрителей приходили на матчи за третье место и финал чемпионата мира 1996 года. Если хотя бы на одном из четырех матчей будет солд-аут, Минск выйдет на первое место по посещаемости в клубных турнирах и на второе в мировых.

Два: Здесь больше финтов, чем в обычном футболе

Если хоть немного следите за футболом, то наверняка заметили, что игроки реже радуют зрителей «радугой» или рабоной. Дело не в том, что технари вроде Неймара и Роналду растеряли мастерство. Большой футбол стал прагматичным. Короткий пас приоритетнее «рулетки» на бровке, а замыкание в штрафной полезнее пижонской «Паненки». Нарезки финтов футбольных звезд не дожили до 2020 года.

В мини-футболе наоборот. Команды не покупают угловатых футболистов. В формате зала важно дружить с техникой и уметь с помощью ложных движений одурачить соперника. Популярный инстаграм-аккаунт 433 выкладывает хайлайты футбольных трюков. Так вот, быстрее всего лайки растут под видео трюков из мини-футбольных матчей. За 5 дней этот ролик набрал больше 3,5 миллионов просмотров. Давно видели такое в большом футболе?

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433) 25 Янв 2020 в 11:10 PST

Мини-футбольные чудеса случаются и на белорусской земле. В марте 2018 года бразилец Бето из «Столицы» дважды пустил мяч между ног сопернику и видео стало хитом. Клубная пресс-служба говорит, что в сумме у видео больше 15 миллионов просмотров на различных площадках.

К слову, в составе четырех финалистов будут 13 бразильских игроков. Эта страна не выращивает не техничных футболистов. Следовательно, в «Минск-Арене» зрители увидят футбольный перфоманс.

Три: Бразильский Месси приедет в Минск, чтобы победить «коммунистов»

За мини-футбольную «Барселону» выступает 29-летний футзалист Феррао. Фронтмен «маленькой блауграны» по стилю игры и значимости для команды напоминает Лионеля Месси. Три сезона подряд бразилец завоевывал престижные индивидуальные награды: «Лучший столб» и «Лучший бомбардир», а в сезоне 2018/2019 стал лучшим игроком Примеры.

Если сравнивать результативность бразильца и аргентинца во внутренних чемпионатах за последние три сезона, то у Феррао перевес на один гол — 108 против 107. Хайлайты голов Феррао набирают по 90 тысяч просмотров. Посмотрите на шедевральную реализацию латиноамериканского технаря!

Новости дня
Новости разные
 
Налоговая предлагает обязать курьеров сообщать о дорогих покупках клиентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика