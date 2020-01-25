В Минск приедет «Барселона». 5 причин, почему нужно сходить на финал Лиги чемпионов по мини-футболу

Источник материала: Tut.by

23−24 апреля Минск впервые примет полуфиналы и финал Лиги чемпионов UEFA по мини-футболу. На «Минск-Арене» сразятся каталонская «Барселона», испанская «Мурсия» и российские клубы «Тюмень» и КПРФ. Мы знаем, как и где купить билеты по выгодной цене. И это не все причины сходить на главные матчи Кубка чемпионов.



Фото: www.fcbarcelona.com

Один: Этот спорт бьет рекорды посещаемости

УЕФА не одобряет площадки, которые не прошли испытание крупными турнирами. 15- тысячная «Минск-Арена» помнит чемпионаты мира по хоккею и художественной гимнастике. Последний прошел в прошлом году, поэтому столица Беларуси опередила Мурсию, Москву и Вильнюс.

С сезона 2014/2015 финальные матчи Лиги чемпионов собирают больше 10 000 тысяч зрителей. В прошлом году на казахстанской «Алматы-Арене» побили три рекорда посещаемости главного клубного турнира в мини-футболе. Полуфинальный матч «Кайрат» — «Барселона» посетили 12 090 зрителей — на 14 человек больше, чем лиссабонский финал 2015 года, который был рекордным. На финал «Кайрат» — «Спортинг» пришли 11 973 человек — для финалов это лучший показатель. Матч за третье с трибун посмотрели 7031 болельщиков — больше на игру без участия хозяев турнира не собиралось.

Всего за два дня 12-тысячную «Алматы-Арену» посетили 37 794 болельщика.

23−24 апреля «Минск-Арена» может обойти прошлогодний клубный рекорд и приблизиться к мировому. 15.500 зрителей приходили на матчи за третье место и финал чемпионата мира 1996 года. Если хотя бы на одном из четырех матчей будет солд-аут, Минск выйдет на первое место по посещаемости в клубных турнирах и на второе в мировых.

Два: Здесь больше финтов, чем в обычном футболе

Если хоть немного следите за футболом, то наверняка заметили, что игроки реже радуют зрителей «радугой» или рабоной. Дело не в том, что технари вроде Неймара и Роналду растеряли мастерство. Большой футбол стал прагматичным. Короткий пас приоритетнее «рулетки» на бровке, а замыкание в штрафной полезнее пижонской «Паненки». Нарезки финтов футбольных звезд не дожили до 2020 года.

В мини-футболе наоборот. Команды не покупают угловатых футболистов. В формате зала важно дружить с техникой и уметь с помощью ложных движений одурачить соперника. Популярный инстаграм-аккаунт 433 выкладывает хайлайты футбольных трюков. Так вот, быстрее всего лайки растут под видео трюков из мини-футбольных матчей. За 5 дней этот ролик набрал больше 3,5 миллионов просмотров. Давно видели такое в большом футболе?

Мини-футбольные чудеса случаются и на белорусской земле. В марте 2018 года бразилец Бето из «Столицы» дважды пустил мяч между ног сопернику и видео стало хитом. Клубная пресс-служба говорит, что в сумме у видео больше 15 миллионов просмотров на различных площадках.

К слову, в составе четырех финалистов будут 13 бразильских игроков. Эта страна не выращивает не техничных футболистов. Следовательно, в «Минск-Арене» зрители увидят футбольный перфоманс.

Три: Бразильский Месси приедет в Минск, чтобы победить «коммунистов»

За мини-футбольную «Барселону» выступает 29-летний футзалист Феррао. Фронтмен «маленькой блауграны» по стилю игры и значимости для команды напоминает Лионеля Месси. Три сезона подряд бразилец завоевывал престижные индивидуальные награды: «Лучший столб» и «Лучший бомбардир», а в сезоне 2018/2019 стал лучшим игроком Примеры.

Если сравнивать результативность бразильца и аргентинца во внутренних чемпионатах за последние три сезона, то у Феррао перевес на один гол — 108 против 107. Хайлайты голов Феррао набирают по 90 тысяч просмотров. Посмотрите на шедевральную реализацию латиноамериканского технаря!