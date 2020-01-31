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В Беларуси удаленку внесли в трудовой кодекс: что это даст?

31.01.2020 16:27 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Вступившее в силу регулирование дает возможность заключать трудовой договор без личной явки, а также получать задания в рамках выполняемой работы через любые средства электронной связи. С учётом возможностей ПВТ с простым трудоустройством иностранных граждан, такое законодательство открывает широкие просторы для развития инновационного сектора в нашей стране и цифрового развития регионов страны.

Сегодня популярность удаленной работы стремительно растет, а кроме того, для нее создаются не только необходимая законодательная база, но и технические инструменты и управленческие методики.

Удаленная занятость удобна для самих сотрудников: экономит время для передвижения и позволяет проводить рабочие дни в комфортных условиях. Важно, что такой тип устройства труда открывает больше вариантов занятости для лиц с ограниченными возможностями.

С другой стороны, для самих компаний такая модель работы упрощает масштабирование бизнеса, снижает издержки (аренда офиса, коммунальные платежи и т.п.), повышает лояльность их как работодателей.

Компания ВИНТ Консалт также приняла решение поддержать трендовое направление и стартовала новую практику «Построение системы удаленной работы в компании». Данная практика реализуется совместно с юридическими и IT-партнёрами компании.

Данная практика включает в себя: разработку процессов удаленной работы, формирование условий труда удаленных работников (отчёты, графики, социальный пакет и т.д.), написание скрипта собеседования удаленных сотрудников, создание правовой модели удаленной работы (включая, проекты договоров, правовой алгоритм оформления кадров), внедрение программного продукта по управлению удаленными работниками.

ВИНТ Консалт предлагает построение системы удаленной работы для компаний из Беларуси, Латвии и Эстонии. По каждой стране имеется юридическая фирма-партнёр, которая прорабатывает правовую структуру дистанционной работы для компаний из своего государства.

На сегодняшний день, у компании имеется возможность работать со следующими программными продуктами для построения системы управления удаленным трудом: Odoo, Microsoft Dynamics, IBM Notes/Domino, SharePoint, Bitrix. По каждой платформе имеется профессиональный технический партнёр.

Решение компании поможет быстро и качественно внедрить систему удаленной работы. Так чтобы она была удобна для владельцев, менеджмента, удаленных сотрудников и их клиентов.

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