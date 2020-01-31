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Делегация из Каталонии посетила «Белкоммунмаш» и осталась под впечатлением от качества электробусов

31.01.2020 16:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Совместное предприятие по сборке электробусов появится в Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перспективы локализации производства белорусского электротранспорта обсуждаются в ходе визита в нашу страну министра транспорта и инфраструктуры Каталонии Исидре Гавина.

Делегация из Каталонии посетила «Белкоммунмаш» и осталась под впечатлением от качества электробусов

Этот промышленный центр страны  один из ключевых торгово-экономических партнёров. Каталонцы заинтересованы в замене общественного транспорта на экологически чистый. Накануне делегация посетила производство «Белкоммунмаш» и осталась под впечатлением от качества электробусов.   

Делегация из Каталонии посетила «Белкоммунмаш» и осталась под впечатлением от качества электробусов

Исидре Гавин, министр транспорта и инфраструктуры Каталонии:
Мы обеспокоены состоянием воздуха в Каталонии и наших городах, потому что уровень выбросов и загрязнений очень велик, поэтому мы хотим заменить общественный транспорт, который работает на бензине, на более экологичный электрический. Сюда приехали не только представители правительства, но также наших предприятий, связанных со сборкой транспортных средств. Мы хотели бы заключить договор, чтобы электробусы собирались на нашей территории для того, чтобы мы могли поставлять их не только на внутренний рынок, но также на рынок Португалии и близлежащих стран.

Делегация из Каталонии посетила «Белкоммунмаш» и осталась под впечатлением от качества электробусов


Другие экспортные возможности обсуждались на встрече в Национальном центре маркетинга. В ходе визита также рассмотрели перспективы развития авиасообщения и туризма. Предполагается открытие нового рейса Минск – Реус – Минск.

Делегация из Каталонии посетила «Белкоммунмаш» и осталась под впечатлением от качества электробусов

Делегация ознакомится и с технологиями строительства быстровозводимых домов. Рассматриваются варианты участия белорусских специалистов в строительстве муниципального жилья в Каталонии.

Люди в материале: Исидре Гавин
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Совместное предприятие по сборке электробусов появится в Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перспективы локализации...
 
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