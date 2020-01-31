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Делегация из Каталонии посетила «Белкоммунмаш» и осталась под впечатлением от качества электробусов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Совместное предприятие по сборке электробусов появится в Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перспективы локализации производства белорусского электротранспорта обсуждаются в ходе визита в нашу страну министра транспорта и инфраструктуры Каталонии Исидре Гавина.
Этот промышленный центр страны – один из ключевых торгово-экономических партнёров. Каталонцы заинтересованы в замене общественного транспорта на экологически чистый. Накануне делегация посетила производство «Белкоммунмаш» и осталась под впечатлением от качества электробусов.
Исидре Гавин, министр транспорта и инфраструктуры Каталонии:
Делегация ознакомится и с технологиями строительства быстровозводимых домов. Рассматриваются варианты участия белорусских специалистов в строительстве муниципального жилья в Каталонии.
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Новости Беларуси. Совместное предприятие по сборке электробусов появится в Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перспективы локализации...
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