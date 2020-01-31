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«Люди настроены по-боевому». ВС Беларуси проводят проверку боевой готовности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По дорогам сразу четырёх областей Беларуси 31 января и 1 февраля будут передвигаться колонны военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Кудиневич, командир отдельного танкового батальона:
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Новости Беларуси. По дорогам сразу четырёх областей Беларуси 31 января и 1 февраля будут передвигаться колонны военной техники, сообщили в программе Новости «24...
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