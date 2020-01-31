Источник материала: Новости Волковыска

На днях в Волковысский РОВД обратился мужчина. Он сообщил, что за неделю отсутствия с подворья его частного дома в деревне Бобры украдены два поросенка. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Оперативники уголовного розыска Волковысского РОВД установили причастных к краже трех местных жителей, двое из которых имеют судимости за имущественные преступления.

Как оказалось, троица (злоупотребляющая спиртными напитками) помогала ему ухаживать за домашней скотиной во время отсутствия хозяина, который постоянно проживает в Гродно.

Во время его отсутствия работники должны были кормить животных оставленным комбикормом. Но сначала 430 кг корма они продали местному фермеру. Затем украли и продали местному жителю двух поросят. Кражи совершали, будучи в состоянии алкогольного опьянения, а на выручку приобретали алкоголь.

Материалы проверки направлены в Следственный комитет, возбуждено уголовное дело за кражу. Похищенное имущество возвращено хозяину.