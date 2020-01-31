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80 ракет – за залп. В Минске показали систему залпового огня «Флейта»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске впервые показали систему залпового огня «Флейта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она снаряжается авиационными ракетами и выпускает их 80 штук за залп.
Установка может поражать практически любые цели. Опытный образец проходит предварительные испытания.
Работу над «Флейтой» планируется завершить в 2020 году. Она предназначена для непосредственной огневой поддержки подразделений сухопутных войск, сил специальных операций.
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Новости Беларуси. В Минске впервые показали систему залпового огня «Флейта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она снаряжается авиационными ракетами...
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