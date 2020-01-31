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80 ракет – за залп. В Минске показали систему залпового огня «Флейта»

31.01.2020 17:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске впервые показали систему залпового огня «Флейта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она снаряжается авиационными ракетами и выпускает их 80 штук за залп.

80 ракет – за залп. В Минске показали систему залпового огня «Флейта»

Установка может поражать практически любые цели. Опытный образец проходит предварительные испытания.

80 ракет – за залп. В Минске показали систему залпового огня «Флейта»

Работу над «Флейтой» планируется завершить в 2020 году. Она предназначена для непосредственной огневой поддержки подразделений сухопутных войск, сил специальных операций.  

80 ракет – за залп. В Минске показали систему залпового огня «Флейта»

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске впервые показали систему залпового огня «Флейта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она снаряжается авиационными ракетами...
 
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