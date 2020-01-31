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С 1 февраля в Беларуси вырастут пенсии и детские пособия

31.01.2020 18:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С февраля в стране изменится бюджет прожиточного минимума. Действовать он будет до конца апреля. Вслед за ним изменятся размеры выплат, которые привязанным к бюджету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показатель увеличится до без малого 240 рублей – это плюс 8 рублей к предыдущей цифре. Пропорционально изменятся и размеры некоторых детских пособий. За первого ребенка выплатят на 80 рублей больше – всего 2 398. За второго и последующих – 3 358.

С 1 февраля также вырастут пособия на детей до 3 лет. Повышение составит от 29 до 37 рублей. Новый размер бюджета прожиточного минимума повлечет за собой изменения минимальных трудовых и социальных пенсий. Поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Больше новостей экономики за 31 января читайте здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. С февраля в стране изменится бюджет прожиточного минимума. Действовать он будет до конца апреля. Вслед за ним изменятся размеры выплат, которые...
 
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