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СМИ: Власти США скрыли столкновение субмарины с обломками "Титаника"

31.01.2020 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти США скрыли информацию о столкновении подводного аппарата с остатками лайнера "Титаник".

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

"В прошлом году в остатки лайнера "​​Титаник" врезалась подводная лодка, но информация об инциденте сохранялась в тайне правительством США", - говорится в сообщении.

Согласно документам, полученным Telegraph, подводная лодка стоимостью 35 миллионов долларов, нанятая британской компанией, ударила лайнер в июле, поскольку "интенсивные и очень непредсказуемые течения" привели к потере контроля над аппаратом.

Это первое известное столкновение с "Титаником" с тех пор, как остатки судна обнаружили на дне океана в 1985 году.

Как известно, "Титаник" затонул в 1912 году в Северной Атлантике в результате столкновения с айсбергом во время своего первого рейса из порта Саутгемптона к побережью Америки.
 
 
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Власти США скрыли информацию о столкновении подводного аппарата с остатками лайнера "Титаник".
 
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