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В Лиде пройдут финал национального отбора к конкурсу «Славянский базар» и кастинг на шоу «X-Factor»
31.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В нынешнем году сцена Дворца культуры превратится в площадку для отбора участников масштабных конкурсов международного значения,
Так, 14 марта на сцене Дворца культуры в Лиде пройдет финал национального отбора к международным конкурсам XXIX Международного фестиваля искусств
А 19 апреля в нашем городе организует прослушивания популярное во всем мире шоу талантов «X-Factor». Пройдут они во Дворце культуры г. Лиды. Как сообщает Белтелерадиокомпания, обладатель прав на проект на территории Беларуси, объявлен старт национального отбора участников. В числе белорусских городов, где пройдут прослушивания, значится и Лида.
Организаторы телешоу едут сюда в надежде отыскать настоящих «самородков». Оцениваются вокальные данные и артистизм участников, которым должно быть больше 16 лет. Лида станет местом удобным для привлечения талантов не только с Лидского, но и со всех близлежащих районов.
Если нет возможности прийти на кастинг, можно отправить видеозаявку через Интернет. К слову, сейчас большой зал Дворца культуры города Лиды работает в режиме нон-стоп. Режим работы сцены расписан по часам: организаторы превращают ее то в концертную, то в театральную площадку.
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В нынешнем году сцена Дворца культуры превратится в площадку для отбора участников масштабных конкурсов международного значения, пишет «Лідская газета». Так, 14...
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