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В Лиде пройдут финал национального отбора к конкурсу «Славянский базар» и кастинг на шоу «X-Factor»

31.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Лиде пройдут финал национального отбора к конкурсу «Славянский базар» и кастинг на шоу «X-Factor»

В нынешнем году сцена Дворца культуры превратится в площадку для отбора участников масштабных конкурсов международного значения, пишет «Лідская газета». 

Так, 14 марта на сцене Дворца культуры в Лиде пройдет финал национального отбора к международным конкурсам XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». К слову, на Гродненщине впервые назовут имена тех, кто представит Беларусь на музыкальном фестивале.

А 19 апреля в нашем городе организует прослушивания популярное во всем мире шоу талантов «X-Factor». Пройдут они во Дворце культуры г. Лиды. Как сообщает Белтелерадиокомпания, обладатель прав на проект на территории Беларуси, объявлен старт национального отбора участников. В числе белорусских городов, где пройдут прослушивания, значится и Лида.

Организаторы телешоу едут сюда в надежде отыскать настоящих «самородков». Оцениваются вокальные данные и артистизм участников, которым должно быть больше 16 лет. Лида станет местом удобным для привлечения талантов не только с Лидского, но и со всех близлежащих районов.

Если нет возможности прийти на кастинг, можно отправить видеозаявку через Интернет. К слову, сейчас большой зал Дворца культуры города Лиды работает в режиме нон-стоп. Режим работы сцены расписан по часам: организаторы превращают ее то в концертную, то в театральную площадку.

lidanews.by
 
Теги: Витебск
 
 
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В нынешнем году сцена Дворца культуры превратится в площадку для отбора участников масштабных конкурсов международного значения, пишет «Лідская газета».  Так, 14...
 
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