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Minsk Cup 2020. «Даже если проиграли, через 15 минут они уже счастливы, довольны всем, особенно собой»

31.01.2020 19:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Юные футболисты из 16 команд продолжают сражаться за звание лучших в рамках зимнего международного турнира Minsk Cup 2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Minsk Cup 2020. «Даже если проиграли, через 15 минут они уже счастливы, довольны всем, особенно собой»

В эти дни отношения выясняют ребята 2005 года рождения. В Беларусь приехали спортсмены из Латвии, Литвы, России, Украины и Эстонии. Для них это отличная возможность помериться силами со сверстниками из других стран.

Minsk Cup 2020. «Даже если проиграли, через 15 минут они уже счастливы, довольны всем, особенно собой»

Николай Туркин, тренер команды «Шинник» (Россия):
У ребят всегда желание одно – получить медали, это главная цель. И оценивают они себя всегда только в положительном плане, про отрицательные моменты речь не идет. У них всегда позитив. Даже если проиграли, через 15 минут они уже счастливы, довольны всем, особенно собой.

Minsk Cup 2020. «Даже если проиграли, через 15 минут они уже счастливы, довольны всем, особенно собой»

Каждая из команд приехала в Минск за победой, поэтому на поле все серьезно. Так, например, в одном из матчей четвертьфинала российский «Метеор» и латвийский «Тукумс 2000» определили победителя только в серии пенальти. Сильнее были россияне. Причем победу одержать помог вратарь команды: он забил один из пенальти.

Minsk Cup 2020. «Даже если проиграли, через 15 минут они уже счастливы, довольны всем, особенно собой»

Максим Петров, игрок команды «Метеор» (Россия):
У нас спросили, кто хочет бить. Вратарь сказал: «Я готов». Тренер сказал: «Пожалуйста, бей».

Очень рад за свою команду, хочу ей сказать спасибо, что они показали характер в этой игре. Хочу сказать спасибо вратарю, который забил второй пенальти. Настраивал нас тренер хорошей мотивационной речью, как и все тренеры.

Minsk Cup 2020. «Даже если проиграли, через 15 минут они уже счастливы, довольны всем, особенно собой»

Победитель соревнований определится 1 февраля. Но турнир на этом не заканчивается: с 11 февраля в бой вступят ребята 2006 года рождения.

Minsk Cup 2020. «Даже если проиграли, через 15 минут они уже счастливы, довольны всем, особенно собой»

Люди в материале: Николай Туркин, Максим Петров
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Юные футболисты из 16 команд продолжают сражаться за звание лучших в рамках зимнего международного турнира Minsk Cup 2020, сообщили в программе...
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
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