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Minsk Cup 2020. «Даже если проиграли, через 15 минут они уже счастливы, довольны всем, особенно собой»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Юные футболисты из 16 команд продолжают сражаться за звание лучших в рамках зимнего международного турнира Minsk Cup 2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В эти дни отношения выясняют ребята 2005 года рождения. В Беларусь приехали спортсмены из Латвии, Литвы, России, Украины и Эстонии. Для них это отличная возможность помериться силами со сверстниками из других стран.
Николай Туркин, тренер команды «Шинник» (Россия):
Каждая из команд приехала в Минск за победой, поэтому на поле все серьезно. Так, например, в одном из матчей четвертьфинала российский «Метеор» и латвийский «Тукумс 2000» определили победителя только в серии пенальти. Сильнее были россияне. Причем победу одержать помог вратарь команды: он забил один из пенальти.
Максим Петров, игрок команды «Метеор» (Россия):
Очень рад за свою команду, хочу ей сказать спасибо, что они показали характер в этой игре. Хочу сказать спасибо вратарю, который забил второй пенальти. Настраивал нас тренер хорошей мотивационной речью, как и все тренеры.
Победитель соревнований определится 1 февраля. Но турнир на этом не заканчивается: с 11 февраля в бой вступят ребята 2006 года рождения.
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Minsk Cup 2020. «Даже если проиграли, через 15 минут они уже счастливы, довольны всем, особенно собой»
Новости Беларуси. Юные футболисты из 16 команд продолжают сражаться за звание лучших в рамках зимнего международного турнира Minsk Cup 2020, сообщили в программе...
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