В Солигорске провели учения по эвакуации пациента с коронавирусом

Источник материала: Слуцк Город





Сегодня на базе 2-й поликлиники Солигорска прошли учения по отработке навыков госпитализации пациента пациента с коронавирусом. Об этом в своей группе во Вконтакте сообщает Солигорский телевизионный канал.

Как рассказала главный врач ЦРБ Ольга Белоус, по легенде, пациент вернулся из Китая, у него поднялась температура. Медработники действовали согласно инструкции по изолированию «больного», взяли под контроль людей, находящихся с ним в контакте, применив при этом средства санитарной защиты.

Также главврач отметила, что на следующей недели учения будут продолжены с участием СМИ - чтобы рассказать населению о мерах безопасности и как вести себя в случае возникновения подозрения на коронавирус.

Поскольку многие группы в социальных сетях стали распространять недостоверную информацию и нагнетать панику, в больнице ещё раз обратились к белорусам: «Не стоит поддаваться панике и распространять непроверенную информацию, как это поспешили сделать некоторые жители города».

Тем временем в России выявили первые случаи коронавируса, заявила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова, пишет «Газета.RU» со ссылкой на РИА «Новости». Случаи выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая. Других подробностей в настоящее время не приводится.



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