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В Солигорске провели учения по эвакуации пациента с коронавирусом
31.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Сегодня на базе 2-й поликлиники Солигорска прошли учения по отработке навыков госпитализации пациента пациента с коронавирусом. Об этом в своей группе во Вконтакте
Как рассказала главный врач ЦРБ Ольга Белоус, по легенде, пациент вернулся из Китая, у него поднялась температура. Медработники действовали согласно инструкции по изолированию «больного», взяли под контроль людей, находящихся с ним в контакте, применив при этом средства санитарной защиты.
Также главврач отметила, что на следующей недели учения будут продолжены с участием СМИ - чтобы рассказать населению о мерах безопасности и как вести себя в случае возникновения подозрения на коронавирус.
Поскольку многие группы в социальных сетях стали распространять недостоверную информацию и нагнетать панику, в больнице ещё раз обратились к белорусам: «Не стоит поддаваться панике и распространять непроверенную информацию, как это поспешили сделать некоторые жители города».
Тем временем в России выявили первые случаи коронавируса, заявила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова,
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В сосетях уже начались волнения... Сегодня на базе 2-й поликлиники Солигорска прошли учения по отработке навыков госпитализации пациента пациента с коронавирусом....
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