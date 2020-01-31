В Калинковичах председатель исполкома приказал заставить безработных убирать фермы и кладбище. Почему это незаконно?

«Калинковичское новости» , на оперативном совещании в Калинковичском райисполкоме его председатель Сергей Гвоздь потребовал от руководителей Каплицкого и Липовского сельсоветов Геннадия Ковальчука и Любови Бакиновской привлечь неработающих жителей подведомственных территорий к работе по наведению порядка на фермах и гражданских кладбищах. Как сообщила районная газета, на оперативном совещании в Калинковичском райисполкоме его председатель Сергей Гвоздь потребовал от руководителей Каплицкого и Липовского сельсоветов Геннадия Ковальчука и Любови Бакиновской привлечь неработающих жителей подведомственных территорий к работе по наведению порядка на фермах и гражданских кладбищах.





В ходе совещания председатели сельсоветов, которые одновременно являются и председателями общественных пунктов по охране правопорядка, отчитывались о работе этих пунктов. Сергей Гвоздь остался недоволен работой в предупреждении правонарушений и усилиями руководителей органов местного управления в этом направлении. Свое плохое впечатление он связал с наличием в деревнях десятков безработных.





«Пьянство и тунеядство процветает, а на фермах работать некому», - возмутился Сергей Гвоздь.





Как отмечает "Полесская Весна", при этом в информации районной газеты не называются показатели криминогенной ситуации по этих сельсоветах и ​​количество правонарушений, которые совершили неработающие.





«Соберите всех бездельников, да приведите хоть одну ферму в порядок, или вместе с ними наведите порядок на гражданских кладбищах», - приказал Сергей Гвоздь председателям сельсоветов.





Но законно ли такое требование председателя райисполкома?





По словам правозащитника «Весны» Валентина Стефановича, возможен только единственный законный вариант привлечения к работе безработных жителей упомянутых сельсоветов.





"Если через пункты занятости населения, например, будут предлагаться такие вакансии, с заключением договора подряда и с соответствующей оплатой такой работы, то тогда это будет законно. В остальных случаях - это принудительный труд и он незаконный. Мы в очередной раз напоминаем, что никто не вправе принудительно привлекать граждан к работе".





Стефанович подчеркивает, что в случае, если безработные жители Калинковичского района все же будут привлечены к уборке кладбищ и фермы, то этот случай будет зафиксирован как очередной пример принудительного труда в Беларуси. Такие случаи правозащитники традиционно фиксируют и критикуют в альтернативных докладах в договорные органы Организации объединенных наций, в частности в Комитет по социально-экономическим и культурным правам и в Комитет по правам человека. Кстати сейчас подготовлен ​​альтернативный отчет в рамках Универсального периодического обзора, в котором также есть раздел об использовании принудительного труда в Беларуси.







