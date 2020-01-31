|
Нигерийский футболист, покинувший брестское «Динамо», стал игроком «Руха»
Источник материала: Tut.by
26-летний полузащитник из Нигерии Чиди Осучукву стал игроком «Руха» из Бреста. Об этом футболист сообщил
Ранее игрок на протяжении трех сезонов выступал за брестское «Динамо», забив семь мячей. В прошлом году он стал чемпионом страны, а также дважды был обладателем Кубка и Суперкубка Беларуси. Но в январе он покинул команду.
Напомним, что «Рух» по результатам стыковых матчей прорвался в высшую лигу белорусского футбола.
Глава брестского «Динамо» Александр Зайцев
«Рух» некоторое время был фарм-клубом «Динамо», но в начале прошлого года у команды появился новый юридический владелец.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиди Осучукву стал футболистом брестского «Руха».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)