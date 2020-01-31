Нигерийский футболист, покинувший брестское «Динамо», стал игроком «Руха»

Источник материала: Tut.by

26-летний полузащитник из Нигерии Чиди Осучукву стал игроком «Руха» из Бреста. Об этом футболист сообщил в своем Инстаграм .



Фото: www.instagram.com/reachel_chidi/

Ранее игрок на протяжении трех сезонов выступал за брестское «Динамо», забив семь мячей. В прошлом году он стал чемпионом страны, а также дважды был обладателем Кубка и Суперкубка Беларуси. Но в январе он покинул команду.

Напомним, что «Рух» по результатам стыковых матчей прорвался в высшую лигу белорусского футбола.

Глава брестского «Динамо» Александр Зайцев признавался в любви к «Руху» . «Живешь с одной, а любишь другую», — откровенничал бизнесмен в интервью Василию Сарычеву.

«Рух» некоторое время был фарм-клубом «Динамо», но в начале прошлого года у команды появился новый юридический владелец.