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Нигерийский футболист, покинувший брестское «Динамо», стал игроком «Руха»

31.01.2020 20:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

26-летний полузащитник из Нигерии Чиди Осучукву стал игроком «Руха» из Бреста. Об этом футболист сообщил в своем Инстаграм.


Фото: www.instagram.com/reachel_chidi/

Ранее игрок на протяжении трех сезонов выступал за брестское «Динамо», забив семь мячей. В прошлом году он стал чемпионом страны, а также дважды был обладателем Кубка и Суперкубка Беларуси. Но в январе он покинул команду.

Напомним, что «Рух» по результатам стыковых матчей прорвался в высшую лигу белорусского футбола.

Глава брестского «Динамо» Александр Зайцев признавался в любви к «Руху». «Живешь с одной, а любишь другую», — откровенничал бизнесмен в интервью Василию Сарычеву.

«Рух» некоторое время был фарм-клубом «Динамо», но в начале прошлого года у команды появился новый юридический владелец.

 
Теги: Брест
 
 
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Чиди Осучукву стал футболистом брестского «Руха».
 
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