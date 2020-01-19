Источник материала: Soligorsk News



Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

17 января во Дворце культуры г. Солигорска было празднично, и на то была весомая причина – торжество по поводу 55-летия Солигорского районного отдела внутренних дел. На праздничном мероприятии присутствовали начальник УВД Минского облисполкома, генерал-майор милиции Александр Александрович Ковальчук, председатель Солигорского райисполкома Андрей Леонидович Жайлович, председатель Солигорского районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева, члены районного исполнительного комитета, руководители организаций района, сотрудники РОВД со своими семьями, ветераны отдела.

Многие солигорчане узнавали об этой дате прямо на улице, ведь на площадке перед Дворцом культуры можно было увидеть выставку моторизированной техники, звучали марши. А в фойе Дворца культуры пришедшие на концерт под звуки эстрадного оркестра «Юность Полесья» могли осмотреть выставку медалей и знаков отличия, а также увидеть зажигательные танца мажореток «Искорки».

























Когда зал заполнили почётные гости, руководство, сотрудники и ветераны Солигорского РОВД, раздались звуки фанфар и виновникам торжества была предоставлена возможность увидеть лазерное шоу о праздничной дате.



Затем ведущие представили особо важных гостей праздничного мероприятия, и первым сотрудников и ветеранов Солигорского РОВД с юбилеем поздравил начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук.



Руководитель минской областной милиции вручил награды отличившимся сотрудникам Солигорского РОВД: медали «За безупречную службу» 3 степени, нагрудные знаки «За выдатную службу», нагрудные знаки «Выдатник милиции», медали «100 год милиции Беларуси», Почетные грамоты и Грамоты УВД, а также подарок – ключи и сертификат от автомашины «Джили-Эмгранд 7».















Работники милиции еще и талантливы. На сцене в праздничный день часто звучали песни в исполнении сотрудников органов внутренних дел.



Защитников правопорядка Солигорщины поздравили также председатель Солигорского райисполкома Андрей Леонидович Жайлович и председатель Солигорского районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева, руководители, возглавлявшие Солигорский РОВД в разное время, а также председатель ветеранской организации Солигорской милиции.



Ценные подарки и поздравления получил Солигорский РОВД от предприятий- гигантов, от представителей православной церкви.



Также свои награды получили руководители Солигорского РОВД, в разное время возглавлявшие подразделение, а также председатель ветеранской организации Солигорской милиции:



-генерал-майор милиции Астрейко Александр Вячеславович, начальник УВД Брестского облисполкома;

-генерал-майор милиции в запасе Захарчук Владимир Андреевич;

-полковник милиции в запасе Кривальцевич Адам Алексеевич.

-полковник милиции Русанович Андрей Иванович, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома;

-полковник милиции в отставке Пыжик Владимир Маркович;

-полковник милиции в отставке Лойко Николай Викентьевич;

-полковник милиции запаса Купченя Сергей Владимирович.



























В знак уважения и признания значительной роли офицерских жен, которые на протяжении более 20-летнего срока службы сотрудников органов внутренних дел обеспечивали семейное благополучие, хранили верность, преданность и терпение в непростых жизненных ситуациях, начальник УВД вручил медаль «Офицерской жене» Захарчук Ирине Викторовне, супруге генерал-майора милиции запаса Захарчука Владимира Андреевича; Купчене Наталье Михайловне, супруге полковника милиции запаса Купчени Сергея Владимировича; Кривальцевич Светлане Антоновне, супруге полковника милиции запаса Кривальцевича Адама Алексеевича.













С поздравлениями в адрес солигорской милиции обратился член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь от Минской области, генеральный директорОАО «Беларуськалий» Иван Головатый, который вручил начальнику Солигорского РОВД подарочный сертификат.



Многие гости поздравил правоохранителей с памятной датой. Приехали поздравить коллег и действующие начальники соседних органов внутренних дел: начальник Слуцкого РОВД полковник милиции Александр Голиков;начальник Стародорожского РОВД полковник милиции Олег Быченя, начальник Копыльского РОВД подполковник милиции Виталий Сиротко, начальник Любанского РОВД подполковник милиции Владимир Смирнов. Большинство из них в разные годы проходили службу в Солигорском РОВД.



С юбилеем сольным исполнением виновников торжества поздравил Алексей Хлестов, а также солигорская исполнительница Дарья Баранчик. Но особенно яркими получились танцевальные композиции. Как талантливо и креативно плясали танцоры Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля танца «Сузорье». Шквал аплодисментов сорвали и самые юные участники нашей праздничной программы – ОАТ «Зорачкі» с композицией «Вася-Василек».















Работникам Солигорского РОВД желали быть всегда сильными, смелыми, оберегать мир и покой наших граждан в нелегкой, но такой нужной милицейской службе на благо нашего района, на благо нашей Республики Беларусь.

Очень сильной получилась и финальная композиция «Мы вместе!» в исполнении ОАТ «Зорачкі» и Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля танца «Сузорье». Она как бы символически подчеркивала, что милиция и народ – всегда вместе, едины, что наша страна под надежной защитой правоохранителей.

Автор статьи: Юлия Медведева. Фото — Эдуард КИДЯЕВ. Видео — сайт УВД Минского облисполкома.