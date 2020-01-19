ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.

31.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


19 января 2020 23:29 3861

Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

17 января во Дворце культуры г. Солигорска было празднично, и на то была весомая причина – торжество по поводу 55-летия Солигорского районного отдела внутренних дел. На праздничном мероприятии присутствовали начальник УВД Минского облисполкома, генерал-майор милиции Александр Александрович Ковальчук, председатель Солигорского райисполкома Андрей Леонидович Жайлович, председатель Солигорского районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева, члены районного исполнительного комитета, руководители организаций района, сотрудники РОВД со своими семьями, ветераны отдела.

Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.

Многие солигорчане узнавали об этой дате прямо на улице, ведь на площадке перед Дворцом культуры можно было увидеть выставку моторизированной техники, звучали марши. А в фойе Дворца культуры пришедшие на концерт под звуки эстрадного оркестра «Юность Полесья» могли осмотреть выставку медалей и знаков отличия, а также увидеть зажигательные танца мажореток «Искорки».

Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.
Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.
Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.
Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.
Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.
Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.

Когда зал заполнили почётные гости, руководство, сотрудники и ветераны Солигорского РОВД, раздались звуки фанфар и виновникам торжества была предоставлена возможность увидеть лазерное шоу о праздничной дате.

Затем ведущие представили особо важных гостей праздничного мероприятия, и первым сотрудников и ветеранов Солигорского РОВД с юбилеем поздравил начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук.

Руководитель минской областной милиции вручил награды отличившимся сотрудникам Солигорского РОВД: медали «За безупречную службу» 3 степени, нагрудные знаки «За выдатную службу», нагрудные знаки «Выдатник милиции», медали «100 год милиции Беларуси», Почетные грамоты и Грамоты УВД, а также подарок – ключи и сертификат от автомашины «Джили-Эмгранд 7».

Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.
Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.
Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.

Работники милиции еще и талантливы. На сцене в праздничный день часто звучали песни в исполнении сотрудников органов внутренних дел.

Защитников правопорядка Солигорщины поздравили также председатель Солигорского райисполкома Андрей Леонидович Жайлович и председатель Солигорского районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева, руководители, возглавлявшие Солигорский РОВД в разное время, а также председатель ветеранской организации Солигорской милиции.

Ценные подарки и поздравления получил Солигорский РОВД от предприятий- гигантов, от представителей православной церкви.

Также свои награды получили руководители Солигорского РОВД, в разное время возглавлявшие подразделение, а также председатель ветеранской организации Солигорской милиции:
-генерал-майор милиции Астрейко Александр Вячеславович, начальник УВД Брестского облисполкома;
-генерал-майор милиции в запасе Захарчук Владимир Андреевич;
-полковник милиции в запасе Кривальцевич Адам Алексеевич.
-полковник милиции Русанович Андрей Иванович, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома;
-полковник милиции в отставке Пыжик Владимир Маркович;
-полковник милиции в отставке Лойко Николай Викентьевич;
-полковник милиции запаса Купченя Сергей Владимирович.

Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.
Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.
Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.
Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.
Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.
Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.

В знак уважения и признания значительной роли офицерских жен, которые на протяжении более 20-летнего срока службы сотрудников органов внутренних дел обеспечивали семейное благополучие, хранили верность, преданность и терпение в непростых жизненных ситуациях, начальник УВД вручил медаль «Офицерской жене» Захарчук Ирине Викторовне, супруге генерал-майора милиции запаса Захарчука Владимира Андреевича; Купчене Наталье Михайловне, супруге полковника милиции запаса Купчени Сергея Владимировича; Кривальцевич Светлане Антоновне, супруге полковника милиции запаса Кривальцевича Адама Алексеевича.

Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.
Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.
Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.

С поздравлениями в адрес солигорской милиции обратился член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь от Минской области, генеральный директорОАО «Беларуськалий» Иван Головатый, который вручил начальнику Солигорского РОВД подарочный сертификат.

Многие гости поздравил правоохранителей с памятной датой. Приехали поздравить коллег и действующие начальники соседних органов внутренних дел: начальник Слуцкого РОВД полковник милиции Александр Голиков;начальник Стародорожского РОВД полковник милиции Олег Быченя, начальник Копыльского РОВД подполковник милиции Виталий Сиротко, начальник Любанского РОВД подполковник милиции Владимир Смирнов. Большинство из них в разные годы проходили службу в Солигорском РОВД.

С юбилеем сольным исполнением виновников торжества поздравил Алексей Хлестов, а также солигорская исполнительница Дарья Баранчик. Но особенно яркими получились танцевальные композиции. Как талантливо и креативно плясали танцоры Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля танца «Сузорье». Шквал аплодисментов сорвали и самые юные участники нашей праздничной программы – ОАТ «Зорачкі» с композицией «Вася-Василек».

Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.
Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.
Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие. Фоторепортаж.

Работникам Солигорского РОВД желали быть всегда сильными, смелыми, оберегать мир и покой наших граждан в нелегкой, но такой нужной милицейской службе на благо нашего района, на благо нашей Республики Беларусь.

Очень сильной получилась и финальная композиция «Мы вместе!» в исполнении ОАТ «Зорачкі» и Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля танца «Сузорье». Она как бы символически подчеркивала, что милиция и народ – всегда вместе, едины, что наша страна под надежной защитой правоохранителей.

Автор статьи: Юлия Медведева. Фото — Эдуард КИДЯЕВ. Видео — сайт УВД Минского облисполкома.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 января 2020 23:29 3861 Солигорский РОВД торжественно отметил 55-летие....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Калинковичах председатель исполкома приказал заставить безработных убирать фермы и кладбище. Почему это незаконно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика