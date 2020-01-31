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Дмитрий Чобот на «Бренд года-2020»: хочется поблагодарить коллектив, который борется, карабкается и делает прекрасные продукты

31.01.2020 21:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дмитрий Чобот во время награждения победителей конкурса «Бренд года-2019» на сцену поднимался дважды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Чобот на «Бренд года-2020»: хочется поблагодарить коллектив, который борется, карабкается и делает прекрасные продукты

В первый раз – за дипломом финалиста конкурса. А второй раз его отметили в специальной номинации «Симпатия жюри». Из дистрибьютора – в полноценную фабрику: так вкратце звучит история успеха торговой марки «Чобот». В 2013 году было куплено первое оборудование, а в 2018-м – открыт трикотажный цех и налажен выпуск домашней обуви. Сегодня фабрика занимает более 3 000 квадратных метров.

Дмитрий Чобот на «Бренд года-2020»: хочется поблагодарить коллектив, который борется, карабкается и делает прекрасные продукты

Но больше всего здесь гордятся своим качеством. Ведь за годы работы не было получено ни одного негативного отзыва о продукции или возврата из торговых точек.

Дмитрий Чобот на «Бренд года-2020»: хочется поблагодарить коллектив, который борется, карабкается и делает прекрасные продукты

Дмитрий Чобот, директор ООО «Фабрика Чобот»:
Хочется поблагодарить тех людей, которые с нами всегда рядом находятся. Это мою жену, партнера, своих ребят, коллектив, который агрессивно борется, карабкается и делает прекрасные продукты, которые привлекли внимание жюри. Я думаю, что так дальше и будет.

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Дмитрий Чобот на «Бренд года-2020»: хочется поблагодарить коллектив, который борется, карабкается и делает прекрасные продукты

Люди в материале: Дмитрий Чобот
 
 
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Новости Беларуси. Дмитрий Чобот во время награждения победителей конкурса «Бренд года-2019» на сцену поднимался дважды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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