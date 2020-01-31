Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня в актовом зале гимназии №1 педагогическое сообщество с волнением следило за финалом районного этапа республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь-2020». Титул победителя завоевала учитель биологии гимназии Татьяна Козлова.





Всего в этом году участниками районного этапа конкурса стали 23 педагога — 14 учителей школ и 9 воспитателей дошкольных учреждений образования. Всем им пришлось немало потрудиться, чтобы показать свою профессиональную компетентность и широкий спектр современных технологий из личного педагогического арсенала.









В финальном творческом сомопредставлении соревновались между собой семь замечательных педагогов. Всех их объединяет преданность профессии, увлеченность любимым делом, желание качественно обучить и хорошо воспитать своих учеников.





Развязкой педагогического состязания стала церемония награждения. Начальник отдела по образованию райисполкома, председатель жюри Владимир Лебедев отметил, что участники с честью прошли сложнейшие испытания и достойно представили коллективы своих учреждений образования. Он поблагодарил всех за труд, преданность профессии и любовь к детям, а также пожелал успехов и новых побед как самим педагогам, так и их ученикам и воспитанникам.













Грамоты отдела по образованию райисполкома получили победители конкурса в следующих номинациях:

— «Вдохновение и педагогический артистизм» — учителю математики СШ №4 Елене Иртовой;

— «Творческий поиск» — учителю математики Ленинского УПК ДС-СШ Наталье Сорокиной;

— «Детство. Творчество. Развитие» — воспитателю яслей-сада «Теремок» Татьяне Третьяк;

— «Разумное. Доброе. Вечное» — воспитателю дошкольного центра развития ребенка № 1 Светлане Молчановой;

— «Сердце отдаю детям» — учителю начальных классов СШ №1 — Татьяне Сафоновой;

— «Педагогическое мастерство» — учителю биологии СШ №2 Татьяне Рыженковой.





Председатель Горецкой райорганизации Белорусского профсоюза работников образования и науки Павел Маланский выполнил почетную миссию. Под громкие аплодисменты зрительного зала он вручил Диплом победителя районного этапа «Учитель года Республики Беларусь-2020» учителю биологии гимназии №1 Татьяне Козловой.









Всем финалистам преподнесли подарки от РО ОО «Белая Русь». Приятным знаком внимания для участниц стали цветы от руководителей их учреждений образования.













На празднике всем конкурсантам вручили грамоты отдела по образованию райисполкома. А трое участников получили специальные подарки РК ОО «БРСМ», которые вручила первый секретарь Марина Бандык.



















































































Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова