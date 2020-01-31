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Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

31.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня в актовом зале гимназии №1 педагогическое сообщество с волнением следило за финалом районного этапа республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь-2020». Титул победителя завоевала учитель биологии гимназии Татьяна Козлова.

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Всего в этом году участниками районного этапа конкурса стали 23 педагога — 14 учителей школ и 9 воспитателей дошкольных учреждений образования. Всем им пришлось немало потрудиться, чтобы показать свою профессиональную компетентность и широкий спектр современных технологий из личного педагогического арсенала.

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

В финальном творческом сомопредставлении соревновались между собой семь замечательных педагогов. Всех их объединяет преданность профессии, увлеченность любимым делом, желание качественно обучить и хорошо воспитать своих учеников.

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Развязкой педагогического состязания стала церемония награждения. Начальник отдела по образованию райисполкома, председатель жюри Владимир Лебедев отметил, что участники с честью прошли сложнейшие испытания и достойно представили коллективы своих учреждений образования. Он поблагодарил всех за труд, преданность профессии и любовь к детям, а также пожелал успехов и новых побед как самим педагогам, так и их ученикам и воспитанникам.

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Грамоты отдела по образованию райисполкома получили победители конкурса в следующих номинациях:

— «Вдохновение и педагогический артистизм» — учителю математики СШ №4 Елене Иртовой;

— «Творческий поиск» — учителю математики Ленинского УПК ДС-СШ Наталье Сорокиной;

— «Детство. Творчество. Развитие» — воспитателю яслей-сада «Теремок» Татьяне Третьяк;

— «Разумное. Доброе. Вечное» — воспитателю дошкольного центра развития ребенка № 1 Светлане Молчановой;

— «Сердце отдаю детям» — учителю начальных классов СШ №1 — Татьяне Сафоновой;

—  «Педагогическое мастерство» — учителю биологии СШ №2 Татьяне Рыженковой.

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Председатель Горецкой райорганизации Белорусского профсоюза работников образования и науки Павел Маланский выполнил почетную миссию. Под громкие аплодисменты зрительного зала он вручил Диплом победителя районного этапа «Учитель года Республики Беларусь-2020» учителю биологии гимназии №1 Татьяне Козловой.

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Всем финалистам преподнесли подарки от РО ОО «Белая Русь». Приятным знаком внимания для участниц стали цветы от руководителей их учреждений образования.

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

На празднике всем конкурсантам вручили грамоты отдела по образованию райисполкома. А трое участников получили специальные подарки РК ОО «БРСМ», которые вручила первый секретарь Марина Бандык.

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Кого выбрали лучшим учителем Горецкого района – Фоторепортаж

 

Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня в актовом зале гимназии №1 педагогическое сообщество с волнением следило за финалом районного этапа республиканского конкурса «Учитель года Республики...
 
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