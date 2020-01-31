﻿ Лучший фильм. Кому в этом году достанется Оскар. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучший фильм. Кому в этом году достанется Оскар

31.01.2020 21:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Академики честно признают, что некоторые фильмы не смотрели или не досмотрели полностью, а выбор делают основываясь не на своем мнении, а на хайпе вокруг фильма.

Лучший фильм. Кому в этом году достанется Оскар
Награждение премией американской Академии кинематографических искусств и наук, то есть вручение Оскаров за достижения прошлого года, пройдет 9 февраля в знаменитом зале Долби, рассчитанном на более чем 3000 гостей.

Свои награды основные профильные Гильдии (актерская, продюсерская, режиссерская и т. д.) уже раздали, да и Золотые Глобусы вручены. Самое время поговорить о том, что же такое Оскары, кто и как голосует и у какой картины самые большие шансы в этом году.

Что же такое премия Оскар? Это главная награда Американской академии кинематографических искусств и наук. Наряду с основными наградами вручаются Sci-Tech Awards, за кинематографические и гуманитарные достижения — Governors Awards, а также меценатские и благотворительные премии. Но основное внимание, а также самые горячие споры, всегда прикованы к главной премии. В умах людей из разных стран мира статуэтка за лучший фильм воспринимается как официальное заявление глобального киносообщества: эту картину мы посчитали лучшей в этом году. Отсюда и множество споров о том, какой фильм все-таки ее достоин. И это меня удивляет. Надо трезво посмотреть на ситуацию: это только признание Американской киноакадемии. Да, это крупная и уважаемая организация, но не более того. Давайте устроим небольшой экскурс в историю и сегодняшнее положение Академии.

Академия была основана в 1927 году несколькими десятками видных голливудских деятелей той эпохи по инициативе влиятельного продюсера Луиса Б. Мейера. По его задумке организация была призвана улаживать споры между студиями и профсоюзами, улучшать имидж индустрии. Что сейчас из себя представляет Академия, и как фильмы получают свои номинации, а затем и награды?

Точное количество членов Академии не разглашается, известно что их уже больше 9 тыс. Подавляющее большинство — американцы, но Академия уже много лет приглашает кинематографистов из разных стран, работая над своей репутацией международного лидера. Когда в 2000-х, а затем еще острее в 2010-х, поднялся вопрос о составе этого сообщества, то оказалось портрет члена Академии очень отстал от голливудских параметров сегодняшнего дня: средний возраст — 63 года, более 93% — белые, более 75% — мужчины. А среди голосующих весомую долю составляли люди, которые уже давно ушли на покой и больше десятилетия не занимались созданием кинопродукта.

Поэтому относительно недавно Академия приняла решение, что к голосованию будут допущены только те, кто участвовал в создании киноконтента в последние годы, а состав будет активно обновляться. И за последние пару лет в Академию каждый год приглашали по 700, 800, 900 новых членов, среди которых было куда больше возрастного, гендерного и этнического разнообразия. Но, безусловно, потребуется еще больше времени, чтобы портрет академика стал в полной мере соответствовать запросам индустрии и образу активного современного кинематографиста.

Отдельный вопрос — это кампании по промоушену фильмов, под названием For Your Consideration, то есть Для Вашего рассмотрения. Эти кампании призваны привлечь внимание голосующих к потенциальным номинантам. Подобным промоушеном занимаются студии, продюсеры, отдельные таланты (к примеру, актеры, когда добиваются номинации исключительно для себя). Организовываются закрытые показы и public talks, рассылаются диски, причастные к фильмам участвуют в многочисленных пиар-активностях. Такие кампании требуют финансовых вложений, и этот фактор нельзя игнорировать.

И даже после всех стараний, когда номинанты на слуху у всех и каждого, влияние человеческого фактора неизбежно. Каждому, кто интересуется кинематографом, советую почитать предоскаровскую рубрику в Hollywood Reporter под названием Brutally Honest Oscar Voter Ballout. В этой рубрике с редактором влиятельного профильного издания на правах анонимности общаются голосующие члены Академии, объясняя свою логику при голосовании. Читая эти строки, понимаешь для себя всю красоту несовершенства нашей с вами породы: академики честно признают, что некоторые фильмы не смотрели или не досмотрели полностью, признаются в каких-то субъективных оценках, отсекают для себя целые жанры, делают выбор, основываясь не на своем мнении, а на хайпе вокруг фильма — позитивном или негативном. В общем, весь круг субъективности на лицо.

Поэтому «гадать на Оскар» — задачка не из простых. Обращать внимание стоит на награждения профильных Гильдий: среди голосующих в этом пуле довольно высокий процент и членов Академии, поэтому это может служить определенным индикатором. Хотя почти каждый год обязательно бывают различия в отдельных категориях. Другой важный фактор при голосовании за лучший фильм года — преференциальная система голосования в данной номинации. Голосующие расставляют фильмы по местам, поэтому яркое и дискуссионное кино, которое повлияет на индустрию, в силу субьективности может с легкостью проиграть картине, которая попадет в тройку любимых у большинства академиков.

Итак, давайте поговорим о фаворитах.

Лучший фильм: больше всего шансов взять главное золото у военной драмы Сэма Мендеса 1917. Фильм выиграл премии Гильдии продюсеров, он выполнен на высочайшем техническом уровне, это военная драма — довольно любимый многими академиками жанр. В спину дышат корейские Паразиты, неожиданно для многих взявшие премию за лучший актерский состав престижной актерской Гильдии, а самая многочисленная из ветвей киноакадемии — именно артисты. Также выделяют Однажды в Голливуде Квентина Тарантино, потому что фильмы Тарантино никогда не брали этот бастион — победу в номинации Лучший фильм, да и просто потому что Голливуд любит фильмы о себе.

Лучший режиссер: шесть лет подряд статуэтку берет режиссер-фаворит профильной Гильдии. В этом году это Сэм Мендес. Скорее всего, ему обеспечен второй его Оскар ровно через 20 лет после первого. Ближайшие соперники — все те же Пон Чжун Хо и Тарантино. Вероятность сенсации с наградами Мартину Скорсезе за Ирландца или Тодду Филипсу за Джокера крайне минимальна.

Лучший актер: Хоакин Феникс за Джокера. Хоть сам фильм и вызвал полярные оценки у критиков и индустрии, сильный актерский перфоманс не отрицает никто. И да, премия актерской Гильдии тоже осталась за Фениксом. Главным соперником называют Адама Драйвера за пронзительную Брачную историю. Любые другие победы маловероятны.

Лучшая актриса: фавориткой этого года оказалась Рене Зеллвегер за байопик Джуди. Голливуд любит камбэки и легенду Джуди Гарланд, Зеллвегер уже выиграла за эту роль множество премий, включая награду Гильдии. Ближайшая соперница — Скарлетт Йоханссон за все ту же Брачную историю.

Лучший актер второго плана: Брэд Питт за Однажды в Голливуде. Это изначально был «бой» между ним и ветеранами Ирландца Джо Пеши и Аль Пачино.

Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн за Брачную историю. Тут вряд ли будут сюрпризы. Мисс Дерн — признанный ветеран, и это будет награда за выслугу лет.

По сценариям пока прогнозы давать сложно, Гильдия сценаристов выдаст премии 1-го февраля, но и в целом это одна из самых сложных категорий в этом году. Качество сценарных работ крайне высокое, и легче сказать у кого шансы наименьшие.
На премию за лучший адаптированный сценарий претендуют: Кролик Джоджо, Ирландец, Маленькие женщины, Джокер и Два папы. Аутсайдер — Два папы. За оригинальный сценарий номинированы Ножи наголо, 1917, Брачная история, Паразиты и Однажды в Голливуде. По всей видимости, в этой номинации наименьшие шансы у Ножей и 1917.

Корейский феномен Паразиты уже железно зарезервировал за собой победу в номинации Лучший иностранный фильм.

Четыре фильма из номинантов на премию за лучший фильм украинский зритель уже оценил в кинотеатрах в течение прошлого года. Все показали высокий и даже лучше результат — Паразиты, Аутсайдеры, Однажды в Голливуде и, конечно, Джокер. Еще два фильма, Брачная история и Ирландец стриминг-гигант Netflix не прокатывал в наших кинотеатрах, фильмы доступны на онлайн-платформе.

Прямо сейчас в прокате идет отличная антивоенная сатира Кролик Джоджо, а 1917 и Маленькие женщины появятся в кинотеатрах уже 30-го января. Не пропустите их в ожидании главного гламурного киновечера года — 92-й премии Оскар.
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Академики честно признают, что некоторые фильмы не смотрели или не досмотрели полностью, а выбор делают основываясь не на своем мнении, а на хайпе вокруг фильма.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сядет ли в тюрьму руководство минского хоккейного «Динамо»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.02.2020
Чырвоны прамень
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика