Лучший фильм. Кому в этом году достанется Оскар

Награждение премией американской Академии кинематографических искусств и наук, то есть вручение Оскаров за достижения прошлого года, пройдет 9 февраля в знаменитом зале Долби, рассчитанном на более чем 3000 гостей.





Свои награды основные профильные Гильдии (актерская, продюсерская, режиссерская и т. д.) уже раздали, да и Золотые Глобусы вручены. Самое время поговорить о том, что же такое Оскары, кто и как голосует и у какой картины самые большие шансы в этом году.





Что же такое премия Оскар? Это главная награда Американской академии кинематографических искусств и наук. Наряду с основными наградами вручаются Sci-Tech Awards, за кинематографические и гуманитарные достижения — Governors Awards, а также меценатские и благотворительные премии. Но основное внимание, а также самые горячие споры, всегда прикованы к главной премии. В умах людей из разных стран мира статуэтка за лучший фильм воспринимается как официальное заявление глобального киносообщества: эту картину мы посчитали лучшей в этом году. Отсюда и множество споров о том, какой фильм все-таки ее достоин. И это меня удивляет. Надо трезво посмотреть на ситуацию: это только признание Американской киноакадемии. Да, это крупная и уважаемая организация, но не более того. Давайте устроим небольшой экскурс в историю и сегодняшнее положение Академии.





Академия была основана в 1927 году несколькими десятками видных голливудских деятелей той эпохи по инициативе влиятельного продюсера Луиса Б. Мейера. По его задумке организация была призвана улаживать споры между студиями и профсоюзами, улучшать имидж индустрии. Что сейчас из себя представляет Академия, и как фильмы получают свои номинации, а затем и награды?





Точное количество членов Академии не разглашается, известно что их уже больше 9 тыс. Подавляющее большинство — американцы, но Академия уже много лет приглашает кинематографистов из разных стран, работая над своей репутацией международного лидера. Когда в 2000-х, а затем еще острее в 2010-х, поднялся вопрос о составе этого сообщества, то оказалось портрет члена Академии очень отстал от голливудских параметров сегодняшнего дня: средний возраст — 63 года, более 93% — белые, более 75% — мужчины. А среди голосующих весомую долю составляли люди, которые уже давно ушли на покой и больше десятилетия не занимались созданием кинопродукта.





Поэтому относительно недавно Академия приняла решение, что к голосованию будут допущены только те, кто участвовал в создании киноконтента в последние годы, а состав будет активно обновляться. И за последние пару лет в Академию каждый год приглашали по 700, 800, 900 новых членов, среди которых было куда больше возрастного, гендерного и этнического разнообразия. Но, безусловно, потребуется еще больше времени, чтобы портрет академика стал в полной мере соответствовать запросам индустрии и образу активного современного кинематографиста.





Отдельный вопрос — это кампании по промоушену фильмов, под названием For Your Consideration, то есть Для Вашего рассмотрения. Эти кампании призваны привлечь внимание голосующих к потенциальным номинантам. Подобным промоушеном занимаются студии, продюсеры, отдельные таланты (к примеру, актеры, когда добиваются номинации исключительно для себя). Организовываются закрытые показы и public talks, рассылаются диски, причастные к фильмам участвуют в многочисленных пиар-активностях. Такие кампании требуют финансовых вложений, и этот фактор нельзя игнорировать.





И даже после всех стараний, когда номинанты на слуху у всех и каждого, влияние человеческого фактора неизбежно. Каждому, кто интересуется кинематографом, советую почитать предоскаровскую рубрику в Hollywood Reporter под названием Brutally Honest Oscar Voter Ballout. В этой рубрике с редактором влиятельного профильного издания на правах анонимности общаются голосующие члены Академии, объясняя свою логику при голосовании. Читая эти строки, понимаешь для себя всю красоту несовершенства нашей с вами породы: академики честно признают, что некоторые фильмы не смотрели или не досмотрели полностью, признаются в каких-то субъективных оценках, отсекают для себя целые жанры, делают выбор, основываясь не на своем мнении, а на хайпе вокруг фильма — позитивном или негативном. В общем, весь круг субъективности на лицо.





Поэтому «гадать на Оскар» — задачка не из простых. Обращать внимание стоит на награждения профильных Гильдий: среди голосующих в этом пуле довольно высокий процент и членов Академии, поэтому это может служить определенным индикатором. Хотя почти каждый год обязательно бывают различия в отдельных категориях. Другой важный фактор при голосовании за лучший фильм года — преференциальная система голосования в данной номинации. Голосующие расставляют фильмы по местам, поэтому яркое и дискуссионное кино, которое повлияет на индустрию, в силу субьективности может с легкостью проиграть картине, которая попадет в тройку любимых у большинства академиков.





Итак, давайте поговорим о фаворитах.





Лучший фильм: больше всего шансов взять главное золото у военной драмы Сэма Мендеса 1917. Фильм выиграл премии Гильдии продюсеров, он выполнен на высочайшем техническом уровне, это военная драма — довольно любимый многими академиками жанр. В спину дышат корейские Паразиты, неожиданно для многих взявшие премию за лучший актерский состав престижной актерской Гильдии, а самая многочисленная из ветвей киноакадемии — именно артисты. Также выделяют Однажды в Голливуде Квентина Тарантино, потому что фильмы Тарантино никогда не брали этот бастион — победу в номинации Лучший фильм, да и просто потому что Голливуд любит фильмы о себе.





Лучший режиссер: шесть лет подряд статуэтку берет режиссер-фаворит профильной Гильдии. В этом году это Сэм Мендес. Скорее всего, ему обеспечен второй его Оскар ровно через 20 лет после первого. Ближайшие соперники — все те же Пон Чжун Хо и Тарантино. Вероятность сенсации с наградами Мартину Скорсезе за Ирландца или Тодду Филипсу за Джокера крайне минимальна.





Лучший актер: Хоакин Феникс за Джокера. Хоть сам фильм и вызвал полярные оценки у критиков и индустрии, сильный актерский перфоманс не отрицает никто. И да, премия актерской Гильдии тоже осталась за Фениксом. Главным соперником называют Адама Драйвера за пронзительную Брачную историю. Любые другие победы маловероятны.





Лучшая актриса: фавориткой этого года оказалась Рене Зеллвегер за байопик Джуди. Голливуд любит камбэки и легенду Джуди Гарланд, Зеллвегер уже выиграла за эту роль множество премий, включая награду Гильдии. Ближайшая соперница — Скарлетт Йоханссон за все ту же Брачную историю.





Лучший актер второго плана: Брэд Питт за Однажды в Голливуде. Это изначально был «бой» между ним и ветеранами Ирландца Джо Пеши и Аль Пачино.





Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн за Брачную историю. Тут вряд ли будут сюрпризы. Мисс Дерн — признанный ветеран, и это будет награда за выслугу лет.





По сценариям пока прогнозы давать сложно, Гильдия сценаристов выдаст премии 1-го февраля, но и в целом это одна из самых сложных категорий в этом году. Качество сценарных работ крайне высокое, и легче сказать у кого шансы наименьшие.

На премию за лучший адаптированный сценарий претендуют: Кролик Джоджо, Ирландец, Маленькие женщины, Джокер и Два папы. Аутсайдер — Два папы. За оригинальный сценарий номинированы Ножи наголо, 1917, Брачная история, Паразиты и Однажды в Голливуде. По всей видимости, в этой номинации наименьшие шансы у Ножей и 1917.





Корейский феномен Паразиты уже железно зарезервировал за собой победу в номинации Лучший иностранный фильм.





Четыре фильма из номинантов на премию за лучший фильм украинский зритель уже оценил в кинотеатрах в течение прошлого года. Все показали высокий и даже лучше результат — Паразиты, Аутсайдеры, Однажды в Голливуде и, конечно, Джокер. Еще два фильма, Брачная история и Ирландец стриминг-гигант Netflix не прокатывал в наших кинотеатрах, фильмы доступны на онлайн-платформе.





Прямо сейчас в прокате идет отличная антивоенная сатира Кролик Джоджо, а 1917 и Маленькие женщины появятся в кинотеатрах уже 30-го января. Не пропустите их в ожидании главного гламурного киновечера года — 92-й премии Оскар.