|
«Это может быть возможностью». Политологи о том, как выход Великобритании ЕС отразится на Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости мира. Великобритания 31 января покинет Евросоюз. Событие, которого ждали не все даже в самой Англии, случится в полночь. Мгновения до Brexit отсчитывает проекция часов в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все меньше времени. Последние мгновения Великобритании в ЕС отсчитывают часы на Даунинг-стрит. Шаг, за который так активно выступал Борис Джонсон, наконец свершится. А сам премьер-министр вот-вот обратится с посланием к нации.
Brexit для Великобритании – решение неоднозначное. Почти половина британцев – 48% – были против. Его дата откладывалась несколько раз. В итоге процесс затянулся больше чем на три года. В стране сменилось три премьер-министра, а экономика потеряла 170 миллиардов долларов.
Для меня это грустный день. Мы закрываемся вместо того, чтобы открываться. Мы должны быть открыты.
Мне тревожно за будущее Евросоюза. Что это – теперь, может, и английский язык не будет для всех общим? Я волнуюсь.
Знаете, это похоже на развод. Но я все равно буду любить свою страну. Ведь по сути мы и так были слегка обособлены от ЕС.
Де-факто до конца 2020 для Великобритании ничего не изменится. Страна сохранит доступ к общему рынку, будет следовать законодательству ЕС. И главное – делать отчисления в бюджет Союза, а это миллиарды фунтов стерлингов. А спустя год уйдет в свободное плавание. Правда, пока непонятно, на каких именно условиях. Как бы там ни было, социологи прочат снижение ВВП страны на 3,5 % к 2029 году.
Вадим Боровик, политолог:
Беларусь не сторонник Brexit. Мы понимаем: выход Великобритании из ЕС – огромная потеря для объединения. Вместе с тем, это может открыть новые возможности. Туманный Альбион – третий торговый партнер нашей страны после России и Украины. Много товаров здесь импортируют, а договариваться о поставках напрямую – без посредников – всегда эффективней. Тем более, что британское правительство планирует заключить максимум договоров о свободной торговле с третьими странами в ближайшее время.
Алексей Беляев, политолог:
В ЕС особых торжеств из-за Brexit не намечается. Британский флаг у здания Европарламента снимут. Полотно останется в «Доме истории» в Брюсселе. Но на этом долгий процесс не закончится. Ведь нынешний шаг – только начало очередного эпизода сериала, сюжет которого пока до конца не написан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Великобритания 31 января покинет Евросоюз. Событие, которого ждали не все даже в самой Англии, случится в полночь. Мгновения до Brexit отсчитывает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)