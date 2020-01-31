﻿ В Минске «заминировали» рестораны «Поедем поедим» и «Кушавель». 21.by
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В Минске «заминировали» рестораны «Поедем поедим» и «Кушавель»

31.01.2020 21:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сообщение о минировании ресторанов «Поедем поедим» и «Кушавель» поступило на электронную почту ГУВД Мингорисполкома сегодня около 18.00.

К ресторанам выбыли саперно-пиротехнические группы и сотрудники милиции. Прошла эвакуация, пишет reform.by

Здания обследованы, подозрительных предметов обнаружено не было, сообщает пресс-служба МВД.

Эти два ресторана уже «минировали» 10 января.

Ресторан «Поедем поедим» расположен в непосредственной близости от мемориального комплекса Куропаты. Его открытие вызвало протесты.

(дополнено) По факту лжеминирования Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 340 (заведомо ложное сообщение об опасности). Личность отправителя устанавливается.
 
 
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Сообщение о минировании ресторанов «Поедем поедим» и «Кушавель» поступило на электронную почту ГУВД Мингорисполкома сегодня около 18.00.
 
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