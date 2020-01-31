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За месяц в Минской области 12 человек погибли в результате ДТП
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Госавтоинспекция области повысила меры безопасности на дорогах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
С начала 2020-го в Минской области произошло почти 60 ДТП. Погибли 12 человек, 53 получили травмы. Значительно на аварийность повлияли неустойчивая погода и пренебрежение элементарными мерами безопасности.
Ирина Стрельцова, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Смолевичского РУВД:
Проблемой также остается пешеходный травматизм. Люди переходят дорогу в запрещенных местах и не пользуются светоотражающими элементами. А водители превышают скорость и нередко просто не замечают людей на дороге. Чтобы еще раз напомнить жителям Минской области правила безопасности, во многих районах проводят акцию «Пешеход».
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция области повысила меры безопасности на дорогах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С начала 2020-го в Минской области...
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