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За месяц в Минской области 12 человек погибли в результате ДТП

31.01.2020 23:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Госавтоинспекция области повысила меры безопасности на дорогах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За месяц в Минской области 12 человек погибли в результате ДТП

С начала 2020-го в Минской области произошло почти 60 ДТП. Погибли 12 человек, 53 получили травмы. Значительно на аварийность повлияли неустойчивая погода и пренебрежение элементарными мерами безопасности.

За месяц в Минской области 12 человек погибли в результате ДТП

Ирина Стрельцова, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Смолевичского РУВД:
Как показывает практика, большая часть дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов происходит в темное время суток из-за отсутствия светоотражающих элементов. В этом году у нас зима не такая как обычно: темно на улице, снега не хватает. Поэтому, уважаемые участники, ношение светоотражающих элементов поможет сохранить жизнь как вам, так и вашим детям.

За месяц в Минской области 12 человек погибли в результате ДТП

Проблемой также остается пешеходный травматизм. Люди переходят дорогу в запрещенных местах и не пользуются светоотражающими элементами. А водители превышают скорость и нередко просто не замечают людей на дороге. Чтобы еще раз напомнить жителям Минской области правила безопасности, во многих районах проводят акцию «Пешеход».

Люди в материале: Ирина Стрельцова
 
 
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция области повысила меры безопасности на дорогах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С начала 2020-го в Минской области...
 
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