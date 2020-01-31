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Не так грубо, как мужской, но красиво и эффектно. Как в Смолевичах растят чемпионов индорхоккею

31.01.2020 23:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Недавно белорусская женская сборная по индорхоккею взяла золото на чемпионате Европы, который проходил в Минске. Для центрального региона это особая честь, так как 8 из 12 – воспитанницы Смолевичской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

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Победитель европейских соревнований среди школьников по борьбе Алина Куриленко тоже вышла из этой кузницы спортивных талантов.

Не так грубо, как мужской, но красиво и эффектно. Как в Смолевичах растят чемпионов индорхоккею

На днях в Минске прошел чемпионат Европы по индорхоккею среди женщин. Золото досталось нашей команде. А начинался путь к нему здесь, в Смолевичах. Ведь почти все игроки нашей сборной – воспитанницы местной школы олимпийского резерва. Кристина Мицкевич в клуб «Виктория» пришла 20 лет назад еще совсем маленькой. Признает, что чемпионкой ее сделали местные тренеры.

Не так грубо, как мужской, но красиво и эффектно. Как в Смолевичах растят чемпионов индорхоккею

Кристина Мицкевич, игрок сборной Беларуси по индорхоккею:
Они растят нас с маленьких деток, и дают, вкладывают в нас свое мастерство, свой опыт передают.

Не так грубо, как мужской, но красиво и эффектно. Как в Смолевичах растят чемпионов индорхоккею

В клубе «Виктория» при школе олимпийского резерва сейчас занимаются 22 человека. Этот вид спорта стремительно набирает популярность. Не так грубо, как мужской хоккей, но красиво и эффектно. Условия здесь созданы прекрасные.

Не так грубо, как мужской, но красиво и эффектно. Как в Смолевичах растят чемпионов индорхоккею

Дмитрий Зайцев, директор ГУ «Минский областной клуб «Виктория»:
Создана прекрасная база для тренировки хоккея на траве и индорхоккея. Вы видите прекрасный зал, на улице специализированное поле, тренажерный зал, сауна с мини-бассейном.

Не так грубо, как мужской, но красиво и эффектно. Как в Смолевичах растят чемпионов индорхоккею

Все золото, что принесли стране воспитанники смолевичской школы олимпийского резерва, непросто и подсчитать. Они неизменно лучшие в атлетике, футболе и борьбе.

Не так грубо, как мужской, но красиво и эффектно. Как в Смолевичах растят чемпионов индорхоккею

Школа существует с 1971 года. Отделение борьбы появилось сразу же. Почти за полвека с этого самого ковра вышли сотни чемпионов.

Не так грубо, как мужской, но красиво и эффектно. Как в Смолевичах растят чемпионов индорхоккею

Коля Воронько уже вступал в борьбу с самыми сильными ребятами области. Занимается несколько лет. Пока в его копилке только бронзовые награды, однако амбиции – чемпионские.

Не так грубо, как мужской, но красиво и эффектно. Как в Смолевичах растят чемпионов индорхоккею

Николай Воронько, воспитанник ГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Смолевичского райисполкома»:
У нас в Смолевичах будут в феврале соревнования. Я очень серьезно настроен побеждать.

Не так грубо, как мужской, но красиво и эффектно. Как в Смолевичах растят чемпионов индорхоккею

Отдых после занятий – важная часть тренировки. Недавно после капитального ремонта здесь появился восстановительный центр – сауна с бассейном. На самом высоком уровне и материальная база. Но секрет успеха не в этом.

Не так грубо, как мужской, но красиво и эффектно. Как в Смолевичах растят чемпионов индорхоккею

Андрей Сорока, директор ГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Смолевичского райисполкома»:
Одно из самого главного это, конечно, это и мой принцип такой, что я стараюсь в тренерский состав брать местных воспитанников, потому что они на месте, они сами через это прошли, они все это знают, понимают.

Не так грубо, как мужской, но красиво и эффектно. Как в Смолевичах растят чемпионов индорхоккею

Дмитрий Любутин именно из таких местных самородков. Из нескольких сотен воспитанников вырастил и призеров, и чемпионов. Есть и свой тренерский принцип, сформированный за долгие годы.

Не так грубо, как мужской, но красиво и эффектно. Как в Смолевичах растят чемпионов индорхоккею

Дмитрий Любутин, тренер ГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Смолевичского райисполкома»:
Усердие, трудолюбие – от ребенка много чего зависит, от настроения, как он готов, не готов. Но, в принципе, хорошие ребята. Есть очень одаренные, есть, которых надо немного подталкивать вперед. Мы работаем над этим.

Не так грубо, как мужской, но красиво и эффектно. Как в Смолевичах растят чемпионов индорхоккею

Такой подход и дает результат. Ваня Сорокин занимается всего пять месяцев. Кто знает, может, это первое интервью будущего олимпийского чемпиона.

Не так грубо, как мужской, но красиво и эффектно. Как в Смолевичах растят чемпионов индорхоккею

Иван Сорокин, воспитанник ГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Смолевичского райисполкома»:
Я уже выучил очень много приемов. Я хочу скорее участвовать в соревнованиях.

Люди в материале: Кристина Мицкевич, Дмитрий Зайцев, Николай Воронько, Андрей Сорока, Дмитрий Любутин, Иван Сорокин
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Недавно белорусская женская сборная по индорхоккею взяла золото на чемпионате Европы, который проходил в Минске. Для центрального региона это...
 
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