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Не так грубо, как мужской, но красиво и эффектно. Как в Смолевичах растят чемпионов индорхоккею
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Недавно белорусская женская сборная по индорхоккею взяла золото на чемпионате Европы, который проходил в Минске. Для центрального региона это особая честь, так как 8 из 12 – воспитанницы Смолевичской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Победитель европейских соревнований среди школьников по борьбе Алина Куриленко тоже вышла из этой кузницы спортивных талантов.
На днях в Минске прошел чемпионат Европы по индорхоккею среди женщин. Золото досталось нашей команде. А начинался путь к нему здесь, в Смолевичах. Ведь почти все игроки нашей сборной – воспитанницы местной школы олимпийского резерва. Кристина Мицкевич в клуб «Виктория» пришла 20 лет назад еще совсем маленькой. Признает, что чемпионкой ее сделали местные тренеры.
Кристина Мицкевич, игрок сборной Беларуси по индорхоккею:
В клубе «Виктория» при школе олимпийского резерва сейчас занимаются 22 человека. Этот вид спорта стремительно набирает популярность. Не так грубо, как мужской хоккей, но красиво и эффектно. Условия здесь созданы прекрасные.
Дмитрий Зайцев, директор ГУ «Минский областной клуб «Виктория»:
Все золото, что принесли стране воспитанники смолевичской школы олимпийского резерва, непросто и подсчитать. Они неизменно лучшие в атлетике, футболе и борьбе.
Школа существует с 1971 года. Отделение борьбы появилось сразу же. Почти за полвека с этого самого ковра вышли сотни чемпионов.
Коля Воронько уже вступал в борьбу с самыми сильными ребятами области. Занимается несколько лет. Пока в его копилке только бронзовые награды, однако амбиции – чемпионские.
Николай Воронько, воспитанник ГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Смолевичского райисполкома»:
Отдых после занятий – важная часть тренировки. Недавно после капитального ремонта здесь появился восстановительный центр – сауна с бассейном. На самом высоком уровне и материальная база. Но секрет успеха не в этом.
Андрей Сорока, директор ГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Смолевичского райисполкома»:
Дмитрий Любутин именно из таких местных самородков. Из нескольких сотен воспитанников вырастил и призеров, и чемпионов. Есть и свой тренерский принцип, сформированный за долгие годы.
Дмитрий Любутин, тренер ГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Смолевичского райисполкома»:
Такой подход и дает результат. Ваня Сорокин занимается всего пять месяцев. Кто знает, может, это первое интервью будущего олимпийского чемпиона.
Иван Сорокин, воспитанник ГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Смолевичского райисполкома»:
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Новости Беларуси. Недавно белорусская женская сборная по индорхоккею взяла золото на чемпионате Европы, который проходил в Минске. Для центрального региона это...
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