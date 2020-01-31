|
В Борисове готов проект новой ледовой арены. Рядом планируют построить аквапарк и ТРЦ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стало известно, какой будет новая ледовая арена в Борисове. Уже готов проект будущего спорткомплекса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Расположится он на улице Гагарина. Там будет два катка: один – для соревнований, второй – для тренировок и катания жителей. Также будут зоны отдыха, кафе и учебные классы.
Тамила Черепко, начальник предпроектной подготовки управления коммунального строительства Борисовского района:
Построить арену рассчитывают за два года. Она сможет разместить 3 000 болельщиков. Кроме самого спорткомплекса, рядом планируют построить аквапарк и торгово-развлекательный центр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Стало известно, какой будет новая ледовая арена в Борисове. Уже готов проект будущего спорткомплекса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)