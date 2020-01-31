Художница, оформившая поезд-музей на Тайване, нарисовала стикеры для Одноклассников

Художница Катя Молодцова, известная благодаря оформлению первого поезда-музея на Тайване, сделала стикерпак для Одноклассников по мотивам фотографий котов пользователей соцсети.

На конкурс прислали более 500 фотографий котиков, из которых художница выбрала 10 победителей. «Выбирать было сложно! Стикеры — это не просто картинки, они обычно отражают определенные эмоции, настроение, так что я старалась выбрать самых выразительных котиков и обыграть ситуации, в которых их сфотографировали», — говорит Катя.

Катя Молодцова, художница:

Представители Одноклассников сами меня нашли и написали мне. Именно они предложили мне рисовать котов, это не было моей идеей. Я нормально отнеслась к их предложению, несмотря на известное предвзятое отношение к этой соцсети в интернете. У меня самой нет профиля в Одноклассниках, но я не считаю это поводом с ними не работать. ВКонтакте, например, мне не писали: насколько я знаю, у них есть специальная группа, где можно показать свои картинки и, если они им понравятся, сотрудничать с ними.

Так как стикеры планировали делать не с одним определенным персонажем, я старалась выбирать фотографии с самыми выразительными кошками, для которых будет легче придумать определенную эмоцию или интересную ситуацию. Будут ли они популярны — сложно сказать, но думаю, что хозяева кошек, которых я рисовала, точно будут пользоваться этими стикерами.