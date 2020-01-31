К сведению плательщиков и получателей государственных пособий семьям, воспитывающих детей

Источник материала: Новости Дзержинска

Минское областное управление Фонда социальной защиты населения информирует, что согласно нормам статьи 5 Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» от 29.12.2012 № 7-З обязанность по своевременной выплате государственных пособий семьям, воспитывающим детей, возложена на плательщика обязательных страховых взносов (нанимателя). Организации, назначающие и выплачивающие пособия, обязаны обеспечить их полную и своевременную выплату.

Государственные пособия семьям, воспитывающим детей (далее – государственные пособия), назначенные по месту работы, выплачиваются ежемесячно в дни, установленные для выплаты заработной платы (статья 21 Закона).

Сроки и периодичность выплаты заработной платы устанавливаются законодательством, коллективным договором, соглашением или трудовым договором (статьи 55 и 73 Трудового Кодекса Республики Беларусь).

Например:

Коллективным договором определено 2 срока выплаты заработной платы: 23 числа – за первую половину текущего месяца (аванс) и 8 числа – окончательный расчет за предыдущий месяц. Учитывая установленные сроки выплаты заработной платы ежемесячные государственные пособия семьям, воспитывающим детей, должны выплачиваться работникам не позднее 23 числа каждого месяца.

Если сумма начисленных государственных пособий превышает сумму начисленных в бюджет фонда платежей, а также в случае несвоевременной выплаты заработной платы плательщик вправе обратиться за перечислением средств на выплату государственных пособий в районные и Жодинский городской отделы Минского областного управления Фонда по месту постановки на учет (далее – районные отделы) с заявкой и пакетом документов в порядке, установленном Инструкцией о порядке использования средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на выплату пенсий и пособий, утвержденной постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15.07.2013 № 9.

Кроме того, в случаях, когда выплата государственных пособий не может производиться по месту работы в связи с неосуществлением организацией, выплачивающей государственные пособия, финансово-хозяйственной деятельности, ликвидацией (нахождением в процессе ликвидации), проведением в отношении ее процедуры экономической несостоятельности (банкротства), государственные пособия назначаются и выплачиваются в другой организации или в органе по труду, занятости и социальной защите по месту жительства (месту пребывания) получателя государственного пособия по решению комиссии областного управления Фонда после представления заявления получателя пособия и документов, необходимых для принятия комиссией решения определения нового места назначения и выплаты государственных пособий.

По всем вопросам, касающимся перечисления плательщикам средств органами Фонда на выплату пособий и определения нового места назначения и выплаты пособий, плательщикам необходимо обращаться в Дзержинский районный отдел Минского областного управления Фонда по адресу:222712Минская область, г.Дзержинск, ул Фоминых, д.4

Тел.: 801716-9-26-32, 801716-9-26-33, 801716-9-26-36, 801716-9-26-37, 801716-9-26-38.