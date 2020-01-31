ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К сведению плательщиков и получателей государственных пособий семьям, воспитывающих детей

31.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Минское областное управление Фонда социальной защиты населения информирует, что согласно нормам статьи 5 Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» от 29.12.2012 № 7-З обязанность по своевременной выплате государственных пособий семьям, воспитывающим детей, возложена на плательщика обязательных страховых взносов (нанимателя). Организации, назначающие и выплачивающие пособия, обязаны обеспечить их полную и своевременную выплату.

Государственные пособия семьям, воспитывающим детей (далее – государственные пособия), назначенные по месту работы, выплачиваются ежемесячно в дни, установленные для выплаты заработной платы (статья 21 Закона).

Сроки и периодичность выплаты заработной платы устанавливаются законодательством, коллективным договором, соглашением или трудовым договором (статьи 55 и 73 Трудового Кодекса Республики Беларусь).

Например:

Коллективным договором определено 2 срока выплаты заработной платы: 23 числа – за первую половину текущего месяца (аванс) и 8 числа – окончательный расчет за предыдущий месяц. Учитывая установленные сроки выплаты заработной платы ежемесячные государственные пособия семьям, воспитывающим детей, должны выплачиваться работникам не позднее 23 числа каждого месяца.

Если сумма начисленных государственных пособий превышает сумму начисленных в бюджет фонда платежей, а также в случае несвоевременной выплаты заработной платы плательщик вправе обратиться за перечислением средств на выплату государственных пособий в районные и Жодинский городской отделы Минского областного управления Фонда по месту постановки на учет (далее – районные отделы) с заявкой и пакетом документов в порядке, установленном Инструкцией о порядке использования средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на выплату пенсий и пособий, утвержденной постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15.07.2013 № 9.

Кроме того, в случаях, когда выплата государственных пособий не может производиться по месту работы в связи с неосуществлением организацией, выплачивающей государственные пособия, финансово-хозяйственной деятельности, ликвидацией (нахождением в процессе ликвидации), проведением в отношении ее процедуры экономической несостоятельности (банкротства), государственные пособия назначаются и выплачиваются в другой организации или в органе по труду, занятости и социальной защите по месту жительства (месту пребывания) получателя государственного пособия по решению комиссии областного управления Фонда после представления заявления получателя пособия и документов, необходимых для принятия комиссией решения определения нового места назначения и выплаты государственных пособий.

По всем вопросам, касающимся перечисления плательщикам средств органами Фонда на выплату пособий и определения нового места назначения и выплаты пособий, плательщикам необходимо обращаться в Дзержинский районный отдел Минского областного управления Фонда по адресу:222712Минская область, г.Дзержинск, ул Фоминых, д.4

Тел.: 801716-9-26-32, 801716-9-26-33, 801716-9-26-36, 801716-9-26-37, 801716-9-26-38.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское областное управление Фонда социальной защиты населения информирует, что согласно нормам статьи 5 Закона Республики Беларусь «О...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минская таможня за сутки контролирует более 57 тыс. тонн товаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика