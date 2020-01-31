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Глава представительства ЕС в Беларуси: переговоры о приоритетах партнерства близки к завершению
Источник материала: Партизан
Глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель заявил, что переговоры о приоритетах партнерства близятся к завершению, сообщает
Он отметил, что Беларусь подходит к переговорам конструктивно. «Мы продолжаем работать над поиском решений по оставшимся вопросам», – заявил Шубель.
По словам Шубеля, приоритеты партнерства между ЕС и Беларусью определят политические приоритеты для взаимодействия, затронут вопросы в области экономики, верховенства права, ситуацию с правами человека, ядерную безопасность.
Приоритеты партнерства также определят рамочные условия для предоставления финансовой помощи Беларуси со стороны Евросоюза.
В ноябре 2019 года еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханесс Хан заявил, что подписание приоритетов партнерства зависит от решения проблемы БелАЭС. Против запуска БелАЭС активно выступает Литва.
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Глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель заявил, что переговоры о приоритетах партнерства близятся к завершению, сообщает БелТА.
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