Глава представительства ЕС в Беларуси: переговоры о приоритетах партнерства близки к завершению

Он отметил, что Беларусь подходит к переговорам конструктивно. «Мы продолжаем работать над поиском решений по оставшимся вопросам», – заявил Шубель.





По словам Шубеля, приоритеты партнерства между ЕС и Беларусью определят политические приоритеты для взаимодействия, затронут вопросы в области экономики, верховенства права, ситуацию с правами человека, ядерную безопасность.





Приоритеты партнерства также определят рамочные условия для предоставления финансовой помощи Беларуси со стороны Евросоюза.





В ноябре 2019 года еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханесс Хан заявил, что подписание приоритетов партнерства зависит от решения проблемы БелАЭС. Против запуска БелАЭС активно выступает Литва.