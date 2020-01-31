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Домрачева рассказала, как эпидемия коронавируса повлияла на ее работу с китайской командой

31.01.2020 22:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Знаменитая белорусская спортсменка с этого сезона работает тренером женской сборной Китая по биатлону.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, которая с этого сезона работает тренером женской сборной Китая по биатлону, рассказала tut.by, как в команде реагируют на эпидемию коронавируса и в связи с этим корректируют тренировочные планы на сезон.

— Основная часть сборной Китая пропускала этап Кубка мира в Поклюке, чтобы на сборе в Хохфильцене подготовиться к выступлениям на Китайских зимних играх [в начале февраля]. По планам Уле должен был улететь с командой в Китай, а мы с дочкой Ксюшей изначально собирались пропустить этот старт и отправиться на пару дней в Минск, чтобы не перегружать дочку таким длительным перелетом в середине сезона.

В пять утра мы вместе выехали из гостиницы, направляясь в аэропорт, но тут поступило сообщение о том, что Игры отменяются, и команда вернулась в отель.

Конечно, [в связи с эпидемией] возникли организационные сложности, потому что пришлось моментально перепланировать подготовительный период. Появились трудности с поиском тренировочного места и бронированием отелей для сборов. Стадион в Хохфильцене как раз закрывался, а в Антхольце еще не открылся из-за подготовки к чемпионату мира. Организационные моменты внесли некоторый сумбур. Но все разрешилось, и сейчас команда вместе с Уле находится в Рупольдинге.


На вопрос, как в сборной Китая реагируют на новости об эпидемии коронавируса, Дарья отмечает:

— Паники нет. Все сотрудники команды, которые находятся рядом с нами, в последний раз были в Китае давно, в сентябре-октябре, еще до возникновения этого вируса. Поэтому риска чем-то заразиться от наших спортсменов нет. Они не летают в Китай и ни с кем оттуда не контактируют. Мы вместе передвигаемся одной командой, разделяясь только на этапы Кубка мира и IBU.

Команда чувствует себя спокойно. Конечно, ребята переживают за родных и близких. Но, насколько мы знаем, в Китае предпринимаются серьезные меры по борьбе с эпидемией. Те, кто хочет себя обезопасить, просто не выходят в людные места. Мы надеемся, что ситуация будет преодолена и остановлена. Неприятно, когда где бы то ни было в мире происходит такое.
 
Теги: Минск
 
 
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Знаменитая белорусская спортсменка с этого сезона работает тренером женской сборной Китая по биатлону.
 
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