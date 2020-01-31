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Налоговая - про предприятия, на которых средняя зарплата ниже 400 рублей, и выплаты «в конвертах»

31.01.2020 21:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси в первом квартале 2019 года насчитывалось около 42 тысяч организаций, на которых средняя зарплата не превышала сумму в 400 рублей. Об этом сегодня сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на итоговой коллегии министерства, рассказали FINANCE.TUT.BY в пресс-центре этого ведомства. При этом на 18 тысячах этих организаций выплачивали работникам зарплаты, которые не превышали бюджет прожиточного минимума. Проверяющие выяснили, что в некоторых случаях зарплаты были такими низкими, потому что руководство практиковало выплаты «в конвертах».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Ранее в правительстве заявляли, что платить зарплату меньше 400 рублей непозволительно. Власти намеревались проверить, легально выплачивается зарплата или «в конвертах».

Зарплата, налоги и взносы с которой выплачены частично, называется серой. Такая схема позволяет нанимателям уйти от уплаты обязательных страховых взносов, а работникам — сэкономить на подоходном налоге.

К примеру, при трудоустройстве наниматель и работник договариваются о зарплате в размере 1000 рублей. Однако в договоре фиксируется лишь минимальная зарплата — 375 рублей. Именно с нее работодатель уплачивает налог и отчисляет взносы в ФСЗН и «Белгосстрах». Оставшиеся 625 рублей работник получает на руки «в конверте».

Вторым способом выплаты серой зарплаты является ситуация, когда работник выполняет свои обязанности вовсе без заключения трудового договора, а зарплату ему выплачивают только «в конверте».

С зарплатами «в конвертах» в Беларуси борются не первый год. Среди проблем, с которыми сталкиваются работники, которые неофициально получают заработанные деньги, — неуплата подоходного налога и взносов в ФСЗН с этих сумм. К примеру, если наниматель не делает страховые взносы в фонд, то работнику не засчитывается стаж за это время. В будущем это может повлиять на размер пенсии.

Потеря пенсии, сложности с оформлением кредита в банке, вопросы при компенсации больничных — это только некоторые из проблем, которые могут возникнуть при получении серых зарплат.

Чем грозит серая выплата зарплаты нанимателю?

С компании, которая выплачивает зарплаты «в конвертах», могут взыскать два штрафа — 40% от неуплаченной суммы налога (не менее 255 рублей) и 20% от неуплаченной суммы в ФСЗН.

Серые схемы выплаты могут свидетельствовать о том, что у организации-нанимателя есть неучтенная выручка от реализации товаров, работ или услуг. За это нарушение законодательством также предусмотрена ответственность.

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В Беларуси в первом квартале 2019 года насчитывалось около 42 тысяч организаций, на которых средняя зарплата не превышала сумму в 400 рублей.
 
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