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Квартиру в минской сталинке почти всю выкрасили в синий цвет - посмотрите на эту красоту
Источник материала: Tut.by
На столичном рынке недвижимости нечасто встречаются такие интересные по дизайну и яркие по цветовой гамме квартиры, как в этой сталинке на Стахановской улице. Зачастую люди стараются избегать насыщенных красок, выбирая для ремонта что-то серенькое и спокойненькое. Но, как мы уже не раз убеждались, насыщенные по цвету интерьеры могут быть просто
Квартира трехкомнатная, площадью 78 квадратных метров, с трехметровыми потолками. Все комнаты раздельные, самая большая комната — с эркером.
Прихожая
Кухня
Спальня
Под спальни отведены две комнаты.
Детская
Санузел
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Хозяева не побоялись выкрасить квартиру в синий цвет и только выиграли от этого.
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