Квартиру в минской сталинке почти всю выкрасили в синий цвет - посмотрите на эту красоту

Источник материала: Tut.by

На столичном рынке недвижимости нечасто встречаются такие интересные по дизайну и яркие по цветовой гамме квартиры, как в этой сталинке на Стахановской улице. Зачастую люди стараются избегать насыщенных красок, выбирая для ремонта что-то серенькое и спокойненькое. Но, как мы уже не раз убеждались, насыщенные по цвету интерьеры могут быть просто шедеврами , особенно если над ними работают талантливые дизайнеры. Впрочем, при наличии вкуса можно и самим рискнуть. Смотрите, какая симпатичная квартира нашлась в Минске.



Фото: «Куфар.Недвижимость»

Квартира трехкомнатная, площадью 78 квадратных метров, с трехметровыми потолками. Все комнаты раздельные, самая большая комната — с эркером.

Прихожая



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»

Кухня



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»

Спальня

Под спальни отведены две комнаты.



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»

Детская



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»

Санузел



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»