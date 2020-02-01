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Квартиру в минской сталинке почти всю выкрасили в синий цвет - посмотрите на эту красоту

01.02.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На столичном рынке недвижимости нечасто встречаются такие интересные по дизайну и яркие по цветовой гамме квартиры, как в этой сталинке на Стахановской улице. Зачастую люди стараются избегать насыщенных красок, выбирая для ремонта что-то серенькое и спокойненькое. Но, как мы уже не раз убеждались, насыщенные по цвету интерьеры могут быть просто шедеврами, особенно если над ними работают талантливые дизайнеры. Впрочем, при наличии вкуса можно и самим рискнуть. Смотрите, какая симпатичная квартира нашлась в Минске.


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Квартира трехкомнатная, площадью 78 квадратных метров, с трехметровыми потолками. Все комнаты раздельные, самая большая комната — с эркером.

Прихожая


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Кухня


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Спальня

Под спальни отведены две комнаты.


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Детская


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Санузел


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

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Теги: Минск
 
 
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Хозяева не побоялись выкрасить квартиру в синий цвет и только выиграли от этого.
 
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