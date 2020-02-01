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«Мы не просим, мы требуем отдать наши копейки, наши сбережения!»

01.02.2020 07:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Мы не просим, мы требуем отдать наши копейки, наши сбережения!»
АиФ

«Мы не просим, мы требуем отдать наши копейки, наши сбережения!» Нацбанк получил за год 50 обращений по «советским» вкладам
«АиФ» в своих материалах не раз поднимал вопрос о «сгоревших» советских вкладах. Еще раз хочу привлечь внимание к данной теме. Мы откладывали эти деньги на «черный» день, на учебу детей. Мы – это те, кому сейчас за 80 лет. Нам нужны средства на зубные протезы, слуховые аппараты, а где взять деньги?

Мы не просим, мы требуем отдать наши копейки, наши сбережения! Вклады вернули во всех странах СНГ. А мы беднее всех, получается?

И. Сапун, Минск

 
 
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АиФ Нацбанк получил за год 50 обращений по «советским» вкладам «АиФ» в своих материалах не раз...
 
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