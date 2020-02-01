Мы не просим, мы требуем отдать наши копейки, наши сбережения! Вклады вернули во всех странах СНГ. А мы беднее всех, получается?
И. Сапун, Минск
|
«Мы не просим, мы требуем отдать наши копейки, наши сбережения!»
01.02.2020 07:44 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Мы не просим, мы требуем отдать наши копейки, наши сбережения! Вклады вернули во всех странах СНГ. А мы беднее всех, получается?
И. Сапун, Минск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АиФ Нацбанк получил за год 50 обращений по «советским» вкладам «АиФ» в своих материалах не раз...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)