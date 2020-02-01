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Жители Минщины чаще всего страдают болезнями органов дыхания

01.02.2020 09:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Анализ заболеваемости основными неинфекционными болезнями (НИЗ) в 2019 году провели специалисты Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

 С результатами исследования ознакомился корреспондент МЛЫН.BY.

Итоги показали, что в структуре заболеваемости населения трудоспособного возраста Минской области лидируют болезни органов дыхания (около 25%). Далее расположились болезни системы кровообращения (15%), костно-мышечной системы и соединительных тканей (примерно 9%).

А вот основные причины смертности имеют другую иерархию. Так, чаще всего население трудоспособного возраста центрального региона умирает от заболеваний системы кровообращения — 35%, внешних причин – 24%, новообразований – 22%, заболеваний органов дыхания – 7%.

С учетом этой статистики специалисты санэпидслужбы в минувшем году проводили различные профилактические мероприятия. Так, реализован пилотный проект по профилактике НИЗ среди трудоспособного населения. В ходе реализации проекта у 1012 человек, которые считали себя полностью здоровыми, впервые выявлены различные заболевания, у 1565 лиц впервые обнаружены отклонения в состоянии здоровья, 21 участнику проекта была оказана неотложная медицинская помощь, в том числе с госпитализацией.


К слову, до начала проекта более 60% его участников не знали своих показателей содержания глюкозы и холестерина в крови, артериального давления. К концу исследования их количество снизилось втрое. Почти полтысячи жителей области пересмотрели отношение к курению, а 257 человек сбросили вес.

Специалисты санэпидслужбы отметили, что в 2020 году проект продолжит работу. Уже определили 32 предприятия, в которых будут проведены медицинские осмотры, лабораторные и диагностические исследования, информационно-образовательная работа с сотрудниками.
 
 
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Анализ заболеваемости основными неинфекционными болезнями (НИЗ) в 2019 году провели специалисты Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного...
 
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