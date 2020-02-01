Источник материала: Полесская правда





Сегодня 80-летний юбилей отмечает Герой Социалистического Труда и Почётный гражданин Пинского района Василий Моисеевич Горошко. Отмеченные выше награда и статус в биографии этого выдающегося пинчука говорят о главном: Василий Горошко не просто снискал себе славу самоотверженным трудом, но и посвятил свою жизнь родной земле.

Родился он в деревне Селище Пинского района, в 1967 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию. Работал экономистом, а с 1970 года – главным агрономом колхоза «Оснежицкий», в 1978 году возглавил колхоз имени Горького в нашем районе. Незадолго до этого Василию Моисеевичу Горошко было присвоено почетное звание Героя Социалистического Труда, еще раньше – в 1971 и 1978 годах – он награждался орденом Ленина. В 1984 году был также удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Является кандидатом сельскохозяйственных наук. С 1997 года работал директором Пинского гидромелиоративного техникума, позже – заместителем директора Пинского филиала Белорусской государственной сельхозакадемии.

За этими сухими фактами биографии Василия Горошко множество условий и обстоятельств, которые предопределили неординарную судьбу этого человека и которые красноречиво говорят о масштабе его личности, авторитете, признанном далеко за пределами Пинщины. Напомним некоторые из них.

Так, Василий Горошко родился в самой что ни на есть сельской глубинке, в простой семье, где было девять детей. Раннее детство его выпало на войну, особый след оставило в его душе и сложнейшее послевоенное время. Уже с девяти лет Василий ходил с отцом на сенокос, позже помогал ему на городской стройке. Не окончив школу, уехал на заработки, участвовал в строительстве железной дороги Оренбург – Орск, Усть-Бухторминской ГЭС, работал в порту на Иртыше, убирал пшеницу в Краснодарском крае.

Достойно отслужил будущий Герой Соцтруда в армии, став старшим сержантом, начальником телефонной станции, заместителем командира взвода. В это время он окончил вечернюю школу и подготовился для поступления в вуз.

С первого раза поступил в сельхозакадемию в Горках. С этого и начался славный путь агрария, детской мечтой которого было стремление накормить свою семью, а целью жизни стало внести достойный вклад в продовольственную безопасность целого государства.

В 1967 году молодой специалист приехал на работу в колхоз «Оснежицкий», который в это время уже был известен своими достижениями, а руководил им легендарный председатель, Герой Соцтруда Владимир Ралько. Дальновидный руководитель уже через полгода назначил Василия Горошко главным агрономом.

Молодой агроном много времени уделял науке. Защищая кандидатскую диссертацию по производству зерна в юго-западной БССР, он «выдал» экзаменаторам удивительный результат: при средней урожайности по стране 20-25 центнеров поля в районе Оснежиц давали до 56 центнеров с гектара, а с некоторых собирали и по 70!

Когда Василию Горошко предложили возглавить какое-либо хозяйство, он не искал легких путей и выбрал колхоз имени Горкого, который располагался на бедных почвах и успешных результатов не имел. Под руководством нового председателя отстающее хозяйство стало лидером и за одиннадцать следующих лет десять раз становилось победителем во Всесоюзном соцсоревновании. Со временем Плещицы превратились в развитый поселок с достойной инфраструктурой, куда перенимать опыт ведения хозяйства и устройства высокого уровня жизни населения приезжали аграрии со всего Союза.

Примечательно, что Василий Горошко родился в 1940 году, когда и был образован Пинский район. Ровесник региона, он по праву является его гордостью.

С юбилеем, Василий Моисеевич!

Людмила РЕБКОВЕЦ