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В Беларуси за газ будут платить по ценам 2019 года. Но не все

01.02.2020 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство антимонопольного регулирования приняло постановление от 30 января 2020 года № 8 «О ценах на природный газ».

В Беларуси за газ будут платить по ценам 2019 года. Но не все
Фото из открытых источников
Согласно документу, на текущий год устанавливаются цены на природный газ за тысячу кубических метров без налога на добавленную стоимость.
Без НДС оплачивать поставляемое голубое топливо будут потребители реального сектора экономики,  проинформировали в пресс-службе МАРТ.

Отмечается, что ведомство, устанавливая соответствующие цены на этот год, сохранило подходы, используемые в прошлом году, пишет belnovosti.by

Иными словами, цены за объем природного газа в 1000 кубометров в долларовом эквиваленте для энергоемких групп потребителей реального сектора экономики установлены на прошлогоднем уровне. 

К данной категории потребителей относятся организации, на балансе которых находятся общежития, религиозные организации, предприятия, использующие природный газ для нужд детских домов семейного типа, детских деревень 
(городков), детских хосписов.


Для них сохранены подходы по установлению цены на природный газ за 1 кубометр с НДС на уровне цен, установленных для населения, и утвержденных постановлением Совета Министров от 28 декабря 2019 г. № 933 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Остальные потребители голубого топлива, не входящие в названные выше категории, в этом году будут платить за газ в белорусских рублях по более высокой стоимости – цена выросла на 4 процента (в пределах планового уровня инфляции нынешнего года).

Новшества, обозначенные в данном постановлении МАРТ, действуют с 1 января 2020 года. 
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования приняло постановление от 30 января 2020 года № 8 «О ценах на природный газ».
 
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