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Беларуси в списке ограничений на въезд в США нет. Это коснулась граждан шести стран

01.02.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Администрация президента Дональда Трампа вводит ограничение на въезд граждан шести стран, сообщает AP. Ранее СМИ писали, что в список включат и Беларусь.


Фото: The White House / Flickr

Администрация Трампа объявила, что граждане Кыргызстана, Мьянмы, Эритреи, Нигерии, Судана и Танзании столкнутся с ограничениями при получении определенных виз для въезда в США. Но речь не идет о полном запрете на въезд.

Чиновники заявили, что таким образом сдерживают нелегальную иммиграцию из стран, которые не соответствуют стандартам безопасности.

21 января американские СМИ сообщили, что у Трампа изучают вопрос внесения еще семи стран, в том числе Беларуси, в список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты. В МИД Беларуси тогда заявили, что не получали официального уведомления американской стороны.


Указ об ужесточении иммиграционной политики Дональд Трамп подписал в январе 2017 года. Ограничения тогда коснулись граждан Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали, Йемена и Ирака. В марте того же года Ирак из этого списка был исключен.
 
 
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Администрация президента Дональда Трампа вводит ограничение на въезд граждан шести стран, сообщает AP. Ранее СМИ писали, что в список включат и Беларусь.
 
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