Беларуси в списке ограничений на въезд в США нет. Это коснулась граждан шести стран

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Администрация Трампа объявила, что граждане Кыргызстана, Мьянмы, Эритреи, Нигерии, Судана и Танзании столкнутся с ограничениями при получении определенных виз для въезда в США. Но речь не идет о полном запрете на въезд.





Чиновники заявили, что таким образом сдерживают нелегальную иммиграцию из стран, которые не соответствуют стандартам безопасности.





21 января американские СМИ сообщили, что у Трампа изучают вопрос внесения еще семи стран, в том числе Беларуси, в список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты. В МИД Беларуси тогда заявили, что не получали официального уведомления американской стороны.









Указ об ужесточении иммиграционной политики Дональд Трамп подписал в январе 2017 года. Ограничения тогда коснулись граждан Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали, Йемена и Ирака. В марте того же года Ирак из этого списка был исключен.



