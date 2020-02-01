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Высокий старт взяли в новом году воспитанники Радунской детской школы искусств. С республиканского музыкального конкурса они привезли Гран-при и восемь дипломов
01.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
25 января I республиканский конкурс исполнительских искусств «Зажечь звезду» собрал в Ивацевичах юные таланты со всех уголков Беларуси. Состязались инструменталисты, вокалисты, театралы и танцоры в нескольких возрастных группах. В творческую командировку на Брестчину отправились и наши музыканты из Радунской ДШИ и ее Заболотского филиала. Все они вернулись с наградами. Высшей оценки жюри удостоило выступление радунского трубача Алексея Троцкого. Он стал вторым учеником П.Ч. Козловского, завоевавшим Гран-при музыкального конкурса. Несомненно, и для ученика, и для педагога это признание таланта и мастерства.
В своих номинациях и возрастных группах второе место заняли аккордеонисты Эльвира Струховская и Ярослав Фиринович, цимбалистка Мария Вертинская. На третьем месте — вокалистка Дарья Актунович и аккордеонистка Юлия Вадейко.
Дипломантами конкурса стали еще две учащиеся хорового отделения. Екатерина Строчинская награждена дипломом I cтепени, а вокальный номер самой маленькой участницы Вероники Лыщик удостоен диплома II степени.
Безусловно, успешные выступления ребят стали результатом их усердия и высокого профессионального мастерства педагогов и концертмейстеров. Призерами конкурса стали ученики Т.В. Новикевич, В.В. Пышинского, Ю.Ю. Яновича, А.В. Наймович, О.С. Пышинской. Аккомпанировали юным дарованиям Л.И. Кочурко и А.О. Конькова.
Пускай победы вдохновляют детей и педагогов на покорение новых творческих вершин!
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото из архива Радунской ДШИ.
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Высокий старт взяли в новом году воспитанники Радунской детской школы искусств. С республиканского музыкального конкурса они привезли Гран-при и восемь дипломов
25 января I республиканский конкурс исполнительских искусств «Зажечь звезду» собрал в Ивацевичах юные таланты со всех уголков Беларуси. Состязались...
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