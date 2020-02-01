ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Одна минута в аэротрубе - как прыжок с парашютом с 4000 метров. Не хотите полетать бесплатно?

01.02.2020 10:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

1 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить сертификат на парный полет в аэротрубе iFLY. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 7 февраля.


Фото предоставлено организаторами

Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвует сертификат на парный полет. Соответственно, победителей будет 3, каждый сможет взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 30 января, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 31 января.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

iFLY — первая профессиональная аэродинамическая труба в Беларуси. Это уникальный спортивный тренажер, который позволяет почувствовать свободный полет даже тем, кто боится высоты. Одна минута в аэротрубе — это как один прыжок с парашютом с 4000 метров, но совершенно безопасный. Летать могут все желающие от 3 до 103 лет. Для этого не требуются специальной подготовки, ведь все полеты проходят с инструктором, который помогает отработать основные движения и научиться чувствовать свое тело в потоке воздуха.

Парный полет — это уникальное предложение от iFLY Minsk, разработанное специально ко дню всех влюбленных. Если вы еще не решили, что подарить своей второй половинке на 14 февраля, вот вам идея для самого незабываемого свидания в жизни.

Только 14, 15 и 16 февраля вам представится возможность полетать одновременно со своими любимыми. Тариф включает 8 минут полета, 6 из которых вы учитесь летать самостоятельно (3 минуты на каждого), привыкаете к потоку, изучаете навыки управления телом в потоке воздуха и 2 минуты совместного полета, когда вы сможете подержаться за руки друг с другом и насладиться свободным парением вместе. В течение 3 дней в iFLY будет работать профессиональный фотограф, который запечатлеет ваш совместный полет. Фотографии включены в стоимость тарифа.

Важно: совместный полет состоится только при условии разницы в весе не более 25 кг.

Когда: ежедневно, 10.00 — 22.00

Где: «Палаццо», (ул. Тимирязева, 74А)

Сколько: в будние дни две минуты полета — от 35 рублей детям, от 50 рублей взрослым. В выходные и праздники две минуты полета — от 50 рублей детям, от 70 рублей взрослым

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play
 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить сертификат на парный полет в аэротрубе iFLY....
 
Новости дня
Новости разные
 
Реактивную систему залпового огня "Флейта" представили в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.02.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика