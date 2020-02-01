|
Одна минута в аэротрубе - как прыжок с парашютом с 4000 метров. Не хотите полетать бесплатно?
Источник материала: Tut.by
1 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить сертификат на парный полет в
Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.
Итак, в розыгрыше участвует сертификат на парный полет. Соответственно, победителей будет 3, каждый сможет взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 30 января, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 31 января.
Парный полет — это уникальное предложение от iFLY Minsk, разработанное специально ко дню всех влюбленных. Если вы еще не решили, что подарить своей второй половинке на 14 февраля, вот вам идея для самого незабываемого свидания в жизни.
Только 14, 15 и 16 февраля вам представится возможность полетать одновременно со своими любимыми. Тариф включает 8 минут полета, 6 из которых вы учитесь летать самостоятельно (3 минуты на каждого), привыкаете к потоку, изучаете навыки управления телом в потоке воздуха и 2 минуты совместного полета, когда вы сможете подержаться за руки друг с другом и насладиться свободным парением вместе. В течение 3 дней в iFLY будет работать профессиональный фотограф, который запечатлеет ваш совместный полет. Фотографии включены в стоимость тарифа.
Важно: совместный полет состоится только при условии разницы в весе не более 25 кг.
Участие в розыгрышах
Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».
Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить сертификат на парный полет в аэротрубе iFLY....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)