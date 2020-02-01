Одна минута в аэротрубе - как прыжок с парашютом с 4000 метров. Не хотите полетать бесплатно?

Источник материала: Tut.by

1 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить сертификат на парный полет в аэротрубе iFLY . Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 7 февраля.



Фото предоставлено организаторами

Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвует сертификат на парный полет. Соответственно, победителей будет 3, каждый сможет взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 30 января, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 31 января.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

iFLY — первая профессиональная аэродинамическая труба в Беларуси. Это уникальный спортивный тренажер, который позволяет почувствовать свободный полет даже тем, кто боится высоты. Одна минута в аэротрубе — это как один прыжок с парашютом с 4000 метров, но совершенно безопасный. Летать могут все желающие от 3 до 103 лет. Для этого не требуются специальной подготовки, ведь все полеты проходят с инструктором, который помогает отработать основные движения и научиться чувствовать свое тело в потоке воздуха.

Парный полет — это уникальное предложение от iFLY Minsk, разработанное специально ко дню всех влюбленных. Если вы еще не решили, что подарить своей второй половинке на 14 февраля, вот вам идея для самого незабываемого свидания в жизни.

Только 14, 15 и 16 февраля вам представится возможность полетать одновременно со своими любимыми. Тариф включает 8 минут полета, 6 из которых вы учитесь летать самостоятельно (3 минуты на каждого), привыкаете к потоку, изучаете навыки управления телом в потоке воздуха и 2 минуты совместного полета, когда вы сможете подержаться за руки друг с другом и насладиться свободным парением вместе. В течение 3 дней в iFLY будет работать профессиональный фотограф, который запечатлеет ваш совместный полет. Фотографии включены в стоимость тарифа.

Важно: совместный полет состоится только при условии разницы в весе не более 25 кг.

Когда: ежедневно, 10.00 — 22.00 Где: « Палаццо », (ул. Тимирязева, 74А) Сколько: в будние дни две минуты полета — от 35 рублей детям, от 50 рублей взрослым. В выходные и праздники две минуты полета — от 50 рублей детям, от 70 рублей взрослым

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play