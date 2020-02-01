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Самому молодому таможенному посту Брестской таможни - 5 лет!

01.02.2020 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В январе 2015 г. в Брестской таможне был образован новый таможенный пост – «Брест-ТЛЦ». Он создан путем реорганизации пунктов таможенного оформления «Брест-СЭЗ» и «Брествнештранс».

Самому молодому таможенному посту Брестской таможни - 5 лет!

Такой шаг был продиктован требованием времени. В 90-е годы прошлого столетия в городе Бресте и области действовало более 10 ведомственных пунктов таможенного оформления. Они, как правило, создавались на базе предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, и не могли выполнять логистические услуги в полном объеме.

Самому молодому таможенному посту Брестской таможни - 5 лет!

При создании таможенного поста техническая база СВХ и таможенных органов вобрала в себя передовой опыт в сфере логистики и информационных технологий, что позволило повысить качество и скорость совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля.

Самому молодому таможенному посту Брестской таможни - 5 лет!

Указанные мероприятия в свою очередь позволили ускорить товарооборот и минимизировать финансовые издержки добросовестным субъектам хозяйствования. Таможенный пост имеет удобное месторасположение, включен в единую информационную систему таможенных органов Республики Беларусь.

Самому молодому таможенному посту Брестской таможни - 5 лет!

В состав самого молодого таможенного поста Брестской таможни входят ведомственные пункты таможенного оформления «Брест-Белтаможерсвис» и «Брест-Белтаможсервис-2».

Самому молодому таможенному посту Брестской таможни - 5 лет!

Они находятся на территории современных транспортно-логистических центров, которые могут оказывать полный комплекс логистических услуг.

Самому молодому таможенному посту Брестской таможни - 5 лет!

Нахождение терминалов в непосредственной близости от пункта пропуска «Козловичи» дает существенные преимущества и позволяет минимизировать расходы по перевозке товаров.

Самому молодому таможенному посту Брестской таможни - 5 лет!

В подразделениях таможенного поста «Брест-ТЛЦ» осуществляются таможенные операции в отношении фактически всех категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза автомобильным транспортом, а также ввозимых физическими лицами для личного пользования.

Самому молодому таможенному посту Брестской таможни - 5 лет!

Ежегодно количество таможенных деклараций, оформляемых на таможенном посту, увеличивается. Так, в 2019 г. должностными лицами таможенного поста оформлено свыше 65 тыс. деклараций на товары, что на 20% выше по сравнению с 2018 г.

Самому молодому таможенному посту Брестской таможни - 5 лет!

Проводимые ГТК Республики Беларусь мероприятия по увеличению скорости совершения таможенных операций в полной мере осуществляются на таможенном посту. Так, в настоящее время 80% вывозимых партий товаров выпускается в течение 5 минут, до двух часов занимает время выпуска более 75% ввозимых партий товаров. Теперь уже трудно представить, что еще несколько лет тому назад ввезенные на таможенную территорию товары находились на складах временного хранения и выпускались таможней в течение 1-2 дней.

Самому молодому таможенному посту Брестской таможни - 5 лет!

Главной составляющей успешного функционирования таможенного поста является добросовестное отношение к делу его сотрудников. На посту трудятся опытные, прекрасно подготовленные, владеющие компьютерной техникой и иностранными языками должностные лица, профессионалы таможенного дела, которые ежедневно выполняют задачи по защите экономических интересов Республики Беларусь.

 
Теги: Брест
 
 
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  В январе 2015 г. в Брестской таможне был образован новый таможенный пост – «Брест-ТЛЦ». Он создан путем реорганизации пунктов таможенного оформления «Брест-СЭЗ» и...
 
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