Два ресторана «заминировали» в Минске и Минском райне

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Вечером 31 января на электронные адреса ГУВД Мингорисполкома и Минского областного управления МЧС поступили сообщения, в которых содержалась информация о минировании ресторанов «Кушавель» и «Поедим поедим», сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета.

На указанные объекты выбывали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Взрывных устройств не обнаружено.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) Уголовного кодекса.