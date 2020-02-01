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Два ресторана «заминировали» в Минске и Минском райне

01.02.2020 10:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Два ресторана «заминировали» в Минске и Минском райне
Следственный комитет РБ

Вечером 31 января на электронные адреса ГУВД Мингорисполкома и Минского областного управления МЧС поступили сообщения, в которых содержалась информация о минировании ресторанов «Кушавель» и «Поедим поедим», сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета.

На указанные объекты выбывали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Взрывных устройств не обнаружено.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) Уголовного кодекса.

Сейчас личность отправителя сообщения устанавливается. 

Два ресторана «заминировали» в Минске и Минском райне
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По факту лжеминирования возбуждено уголовное дело
 
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