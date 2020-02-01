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Что будет с рублем в феврале и ждать ли серьезных скачков курса валют

01.02.2020 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Январь на белорусском валютном рынке прошел достаточно спокойно — резких скачков и падений не было. Больше всего за месяц к белорусскому рублю подорожал доллар — на 1,62%. Эксперты рассказали, с какими курсами валют мы можем финишировать в феврале.

Что будет с рублем в феврале и ждать ли серьезных скачков курса валют

«Доллар и евро могут подрасти, а российский рубль — подешеветь»

Подводя итоги за январь на валютном рынке, старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб говорит, что в прошлом месяце на него как обычно влияли внешние факторы, события, которые разворачивались на внешних валютных рынках.

— В частности это снижение евро к доллару. За месяц он упал с 1,1180 до 1,1010 или подешевел на 1,5%, — рассказывает эксперт. — Второй фактор — это снижение российского рубля. Хотя первую половину января российский рубль активно укреплялся, во второй половине он столь же, а может и еще более активно снижался к иностранным валютам. За месяц доллар к российскому рублю подорожал с 61,8 до 63 или на 2%, евро — с 69,1 до 69,4 российского рубля или на 0,4%.

В результате, по словам Вадима Иосуба, доллар к белорусскому рублю за месяц вырос на 1,62%, евро практически не изменился, а если быть точным, то вырос на 0,06%. Российский рубль к белорусскому к концу месяца подешевел на 0,34%.

— Учитывая наметившееся падение цен на нефть, которое вызвано вспышкой короновируса в Китае, возможно, что падение российского рубля к иностранным валютам продолжится и в феврале, — продолжает аналитик. — По итогам февраля доллар может подрасти до 2,17 белорусского рубля, евро, если и вырастет, то совсем незначительно — до 2,36, а российский рубль может подешеветь до 3,38 за 100 российских.

«Каких-либо серьезных движений обменного курса ожидать не стоит»

По мнению финансового аналитика исследовательской группы BusinessForecast.by Александра Мухи, в следующем месяце каких-либо серьезных движений обменного курса ожидать не стоит.

— Доллар возможно приблизится к психологически значимой отметке 2,2 рубля. Но это с учетом негативной информации по части договоров по поставкам сырой нефти и природного газа из России в Беларусь, — оговаривается эксперт. — Если удастся договориться и эта неопределенность будет снята, то это может оказать поддержку обменному курсу белорусского рубля по отношению к основным иностранным валютам.

Александр Муха отмечает, что у нас на 1 января 2020 года был достигнут очередной исторический рекорд по золотовалютным резервам за всю историю независимой Беларуси — почти 9,4 миллиарда долларов.

— Даже если будут какие-то колебания спроса и предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, то Нацбанк при необходимости может сгладить их и не допустить серьезного движения. Но исходя из складывающегося теперь спроса и предложения можно говорить, что иностранные валюты могут чуть-чуть подрасти.

Евро может перейти отметку 2,4 рубля. Хотя здесь тоже нужно смотреть, как будет развиваться ситуация в Евросоюзе, с тем же выходом Великобритании из него.

По прогнозам эксперта, курс российского рубля тоже «может немного повыситься».

— Курс белорусского рубля может быть немного выше 3,4 за 100 российских, — говорит аналитик. — Навряд ли Нацбанк, даже если у нас снова будет наблюдаться превышение предложения иностранной валюты над спросом на нее, допустит чрезмерное укрепление белорусского рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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  Январь на белорусском валютном рынке прошел достаточно спокойно — резких скачков и падений не было. Больше всего за месяц к белорусскому рублю подорожал доллар...
 
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