Первая партия калийных удобрений выпущена на Петриковском ГОК

"30.01.2020 в дневную смену произведен первый высококачественный концентрат хлорида калия из руды добытой на Петриковском месторождении", - говорится в сообщении на официальном сайте "Беларуськалия".





Отмечается, что в рамках реализации инвестиционного проекта по освоению Петриковского месторождения калийных солей в Гомельской области на Петриковском рудоуправлении с ноября 2019 года в руднике ведется добыча сильвинитовой руды, а с декабря прошлого года начаты пуско-наладочные работы на флотационной обогатительной фабрике.





"Процесс извлечения полезного компонента из руд, реализованный в промышленных масштабах, является ключевым моментом всего проекта строительства горно-обогатительного комплекса", - подчеркнули на предприятии.





Там также обратили внимание, что руда Петриковского месторождения имеет более сложный состав, чем сильвинит, перерабатываемый на обогатительных фабриках в Солигорске.





"Пуско-наладочные работы планируется завершить к маю 2020 года и в дальнейшем перейти к работе сильвинитовой обогатительной фабрики в режиме полного технологического цикла с выпуском продукции. Планом производства предусмотрено до конца 2020 года произвести не менее 100 тысяч тонн калийных удобрений", - проинформировали в ОАО "Беларуськалий".





Как заявили в ОАО, инвестпроект реализуется в соответствии с установленными сроками. "По состоянию на 1 января 2020 года в рамках реализации инвестиционного проекта создано 229 новых рабочих мест. После выхода горно-обогатительного комплекса на проектную мощность общая численность работников Петриковского рудоуправления составит около 1 600 человек", - сообщили на предприятии.







