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Чего ожидать от визита Помпео в Беларусь?
Источник материала: Партизан
Вопросы, вынесенные на повестку дня, публично не озвучивались. Эксперты объясняют, что визит высокопоставленного американского чиновника означает для Беларуси и почему сначала тот посетил Украину.
Майк Помпео и Владимир Зеленский в Киеве. Фото KEVIN LAMARQUE / Reuters / Forum
1 февраля в Минск прибывает Майк Помпео. Госсекретарь США планирует встретиться с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем.
Первая в программе Майка Помпео – Украина, туда он прилетел вечером 30 января и следующий день провел в переговорах с руководством государства. После Минска госсекретарь направится в Нур-Султан и Ташкент. Визиты в регион были запланированы еще в начале января, однако тогда их решили перенести из-за кризиса на Ближнем Востоке.
Украина – первая в программе
Перед тем, как прибыть в Минск, 31 января Помпео побывал в Киеве, где прежде всего почтил память погибших на Донбассе военных, возложив цветы к мемориалу. Затем он встретился с главой МИД Украины Вадимом Пристайко. Помпео заверил, что США «поддержат Украину в противодействии российской агрессии».
Основными же темами встречи с Владимиром Зеленским стало исполнение Минских договоренностей, расследование дела Джо Байдена, санкционная политика в отношении «Северного потока–2» и инвестиции в украинскую экономику. Зеленский отметил, что в этом году объем финансовой поддержки США достиг 700 миллионов долларов, значительную роль играют и поставки вооружения, в частности приобретение американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
По словам Зеленского, ради встречи с Дональдом Трампом он «готов лететь в Вашингтон хоть завтра», но при условии, что будет подписан пакет важных для Украины соглашений.
«Сегодня визит Зеленского в Вашингтон более выгоден как раз Трампу. Большинство украинских экспертов полагает, что Зеленскому нужно лететь в Вашингтон только после выборов в США, и, если о чем-то договариваться, то уже с новоизбранным президентом», – полагает руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.
По словам эксперта, Зеленский хочет, чтобы такой визит был не просто политической акцией.
«Встреча в Белом доме приобретает больше веса, когда подписываются реальные документы о сотрудничестве. В первую очередь, это касается военной сферы. Также Зеленский очень заинтересованы в том, чтобы американские инвесторы приходили в Украину. Кроме того, могут быть подписаны новые договоренности о сотрудничестве в сфере энергетики и юстиции. Американский Минюст уже помогает украинском антикоррупционным органам», – отмечает Фесенко.
Однако «программа максимум» для Украины, говорит эксперт, состоит в подписании специального документа, который закрепил бы особые партнерские отношения с США, но там к такому шагу пока не готовы.
По мнению Фесенко, Помпео выбрал первым пунктом в своем «турне» именно Украину, так как с ней партнерские отношения гораздо лучше развиты, чем с Беларусью.
«В случае с Беларусью интерес США связан с активизацией интеграции в рамках Союзного государства, так как Россия для США – традиционный геополитический конкурент, и они хотят мониторить ситуацию. Поскольку Лукашенко в последние годы сам проявляет намерение наладить более конструктивные отношения со странами Запада, США хотят этим воспользоваться и всю информацию получать из первых рук», – утверждает Фесенко.
Кроме того, США озабочены проблемой китайского влияния в СНГ, в том числе в Беларуси. «Вызовы со стороны Китая рассматриваются США как более значимые, чем вызовы со стороны России», – добавляет эксперт.
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