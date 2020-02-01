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Чего ожидать от визита Помпео в Беларусь?

01.02.2020 10:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вопросы, вынесенные на повестку дня, публично не озвучивались. Эксперты объясняют, что визит высокопоставленного американского чиновника означает для Беларуси и почему сначала тот посетил Украину.

Чего ожидать от визита Помпео в Беларусь?
Майк Помпео и Владимир Зеленский в Киеве. Фото KEVIN LAMARQUE / Reuters / Forum
1 февраля в Минск прибывает Майк Помпео. Госсекретарь США планирует встретиться с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем. 

Первая в программе Майка Помпео – Украина, туда он прилетел вечером 30 января и следующий день провел в переговорах с руководством государства. После Минска госсекретарь направится в Нур-Султан и Ташкент. Визиты в регион были запланированы еще в начале января, однако тогда их решили перенести из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Украина – первая в программе

Перед тем, как прибыть в Минск, 31 января Помпео побывал в Киеве, где прежде всего почтил память погибших на Донбассе военных, возложив цветы к мемориалу. Затем он встретился с главой МИД Украины Вадимом Пристайко. Помпео заверил, что США «поддержат Украину в противодействии российской агрессии».


Основными же темами встречи с Владимиром Зеленским стало исполнение Минских договоренностей, расследование дела Джо Байдена, санкционная политика в отношении «Северного потока–2» и инвестиции в украинскую экономику. Зеленский отметил, что в этом году объем финансовой поддержки США достиг 700 миллионов долларов, значительную роль играют и поставки вооружения, в частности приобретение американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

По словам Зеленского, ради встречи с Дональдом Трампом он «готов лететь в Вашингтон хоть завтра», но при условии, что будет подписан пакет важных для Украины соглашений.

«Сегодня визит Зеленского в Вашингтон более выгоден как раз Трампу. Большинство украинских экспертов полагает, что Зеленскому нужно лететь в Вашингтон только после выборов в США, и, если о чем-то договариваться, то уже с новоизбранным президентом», – полагает руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По словам эксперта, Зеленский хочет, чтобы такой визит был не просто политической акцией.

«Встреча в Белом доме приобретает больше веса, когда подписываются реальные документы о сотрудничестве. В первую очередь, это касается военной сферы. Также Зеленский очень заинтересованы в том, чтобы американские инвесторы приходили в Украину. Кроме того, могут быть подписаны новые договоренности о сотрудничестве в сфере энергетики и юстиции. Американский Минюст уже помогает украинском антикоррупционным органам», – отмечает Фесенко.

Однако «программа максимум» для Украины, говорит эксперт, состоит в подписании специального документа, который закрепил бы особые партнерские отношения с США, но там к такому шагу пока не готовы.


По мнению Фесенко, Помпео выбрал первым пунктом в своем «турне» именно Украину, так как с ней партнерские отношения гораздо лучше развиты, чем с Беларусью.

«В случае с Беларусью интерес США связан с активизацией интеграции в рамках Союзного государства, так как Россия для США – традиционный геополитический конкурент, и они хотят мониторить ситуацию. Поскольку Лукашенко в последние годы сам проявляет намерение наладить более конструктивные отношения со странами Запада, США хотят этим воспользоваться и всю информацию получать из первых рук», – утверждает Фесенко.

Кроме того, США озабочены проблемой китайского влияния в СНГ, в том числе в Беларуси. «Вызовы со стороны Китая рассматриваются США как более значимые, чем вызовы со стороны России», – добавляет эксперт.


«Лукашенко интересует окончательная отмена санкций»

Официально цель визита Помпео в Беларуси – «подтвердить желание нормализовать двусторонние отношения». Почему речь именно о «нормализации»?

Визитов американских политиков такого высокого уровня в Беларусь не было 25 лет. С приходом Лукашенко к власти отношения между двумя странами начали существенно ухудшаться из-за усиления политических репрессий внутри Беларуси.

После выборов в 2006 году, которые Запад признал недемократичными, США ввели экономические санкции против белорусских предприятий (в том числе из-за торговли с Ираком). В 2015 году после освобождения политзаключенных их отменили, но продолжают действовать личные санкции против Александра Лукашенко, членов его семьи и лиц, которых подозревают в причастности к исчезновениям белорусских политиков. Эти ограничительные меры ежегодно продлеваются.


С 2007 года ни Вашингтон в Минске, ни Минск в Вашингтоне не имеют своих послов. Количество американских дипломатов в Беларуси было сокращено с 35 до 5, но в последние годы штат посольства расширился до десяти работников и, наконец, в прошлом году Владимир Макей объявил отмену ограничения на их количество. Также страны подтвердили готовность вернуть послов.

В прошлом году визит в Беларусь нанесли экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл.

Проблема отмены санкций остается для белорусского режима актуальной, считает минский политолог и журналист Роман Яковлевский.

«Лукашенко интересует окончательное снятие санкций. Но центральной темой, я думаю, все же будет возвращение послов. Помпео могут представить будущего посла Беларуси в Вашингтоне. По неподтвержденным данным, говорят, это может быть даже Макей», – говорит Яковлевский.

Эксперт отмечает, что до того, как занять пост госсекретаря, Пимпео работал директором ЦРУ: «Это значит, что он имеет определенный опыт, как понять треднопонимаемого собеседника».

«К тому же, хотя Беларусь и активный член ОДКБ, США не исключают развития сотрудничества в военной сфере. В пользу этого говорит тот факт, что еще до появления посла в Минске уже работает официально аккредитованный американский военный атташе», – полагает собеседник belsat.eu

«Хотя визит краткосрочный, я не исключаю, что затронут и отношения Беларуси с Китаем. Что же касается России, то Помпео заверит руководство Беларуси, что США являются сторонниками независимости. Но не более. Это, прежде всего, будут декларации», – добавляет Яковлевский.

***

Накануне приезда Майка Помпео представители белорусской оппозиции передали в посольство США обращение к госсекретарю с просьбой сделать проведение честных и свободных выборов в Беларуси в 2020 году вопросом номер один во время переговоров с официальными властями.

Без этого, по мнению оппозиции, не будет предпосылок для снятия американских санкций.
 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы, вынесенные на повестку дня, публично не озвучивались. Эксперты объясняют, что визит высокопоставленного американского чиновника означает для Беларуси и...
 
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