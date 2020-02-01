Великобритания официально вышла из Евросоюза

Источник материала: Аргументы и факты

В пятницу в 23.00 по местному времени членство страны в ЕС было остановлено. Британия входила в союз в течение 47 лет.

Выходу из ЕС, или «брекситу», предшествовал затяжной подготовительный период. Он стартовал после оглашения результатов референдума 2016 года, в ходе которого 52% британцев высказались за самостоятельный путь для своей страны.

Тысячи сторонников «брексита» отметили торжественное событие на Парламентской площади.

За час до выхода из ЕС премьер Британии Борис Джонсон выступил с обращением к нации, в котором он обозначил приоритеты страны.

По его мнению, самое главное, что «брексит» - это не конец, это начало, момент настоящего национального обновления и изменения. Джонсон призвал устранить перекосы в развитии регионов страны.

«Это рассвет новой эры, в которой мы более не согласимся с тем, чтобы возможности в жизни вас и ваших семей зависели от того, в какой части страны вы живете».