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Великобритания официально вышла из Евросоюза

01.02.2020 09:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Великобритания официально вышла из Евросоюза
Фото из открытых источников

В пятницу в 23.00 по местному времени членство страны в ЕС было остановлено. Британия входила в союз в течение 47 лет. 

Выходу из ЕС, или «брекситу», предшествовал затяжной подготовительный период. Он стартовал после оглашения результатов референдума 2016 года, в ходе которого 52% британцев высказались за самостоятельный путь для своей страны. 

Тысячи сторонников «брексита» отметили торжественное событие на Парламентской площади.  

За час до выхода из ЕС премьер Британии Борис Джонсон выступил с обращением к нации, в котором он обозначил приоритеты страны.

По его мнению, самое главное, что «брексит» - это не конец, это начало, момент настоящего национального обновления и изменения. Джонсон призвал устранить перекосы в развитии регионов страны. 

«Это рассвет новой эры, в которой мы более не согласимся с тем, чтобы возможности в жизни вас и ваших семей зависели от того, в какой части страны вы живете». 

Переходный период в отношениях ЕС-СК продлится до 31 декабря 2020 года. За это время стороны намерены согласовать условия дальнейшего сосуществования. 

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