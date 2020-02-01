Делолларизация в действии: что власти сделали за 10 лет и какие новые удары по валюте подготовили

Источник материала: Tut.by

Правительство решительно настроено уйти от долларизации в нашей стране. Оно намерено принять ряд мер по повышению доверия к белорусскому рублю. В планах — отвязать от валюты ставки налогов, арендной платы, тарифы и цены. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что власти уже сделали на пути к дедолларизации и спросил у экспертов, поспособствует ли, по их мнению, озвученные правительством планы по уходу от доллара повышению доверия к национальной валюте.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что власти хотят сделать, чтобы повысить доверие к рублю

В этом году правительство утвердило стратегию повышения доверия к национальной валюте. В ней прописан план действий по дедолларизации до 2035 года. Среди мер — отвязать от валюты ставки налогов, арендной платы, а также цен и тарифов. Некоторые изменения могут принять уже в ближайшее время.

К примеру, власти хотят отвязать от доллара действующее ограничение по повышению платежей населения за ЖКУ и привязать его к базовой величине. Напомним, в Беларуси ежегодно повышают тарифы на ЖКУ исходя из принципа, что совокупный платеж не должен превысить 5 долларов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг. Предлагается, что ежегодно коммуналка будет повышаться в пределах половины базовой величины. Напомним, сейчас базовая величина составляет 27 рублей, а ее половина соответственно — 13,5 рубля.

Изменения также хотят ввести по выпуску облигаций, расчету между резидентами в страховой сфере, уйти от валюты при расчетах на территории нашей страны между резидентами за природный газ.

Что уже сделали по дедолларизации

Активно говорить о том, что белорусской экономике нужна дедолларизация начали еще в 2009 году. В январе тогдашний глава Нацбанка Петр Прокопович заявил , что «в короткий период времени мы должны сделать так, чтобы в Беларуси был востребован только белорусский рубль, а иностранная валюта должна быть нужна, когда наши предприятия закупают что-то за пределами страны, а граждане выезжают за границу».

Вскоре были сделаны первые шаги к поставленной цели. Нацбанк перестал выдавать новые лицензии на расчеты в наличной иностранной валюте, стал проводить политику снижения ставок по финансовым инструментам в иностранной валюте, запретил выдавать физлицам кредиты в валюте.

Вслед за запретом выдачи людям валютных кредитов правительство приняло еще одну меру — постановлением Совемина сумму сделок с недвижимостью, от которой определялась ставка на риелторские услуги, отвязали от евро. С 1 августа 2009 года она исчислялась исключительно белорусскими рублями, а ее размер для определения риелторских тарифов — базовыми величинами. Услуги риелторов значительно подешевели.

Следующая волна дедолларизации началась летом 2015 года. С 1 марта снова ввели целый список ограничений. Во многих местах, где раньше это было позволено, запретили рассчитываться валютой. К примеру, в кафе и на заправках на республиканских автодорогах, в пунктах пропуска на границе. С тех пор нельзя платить валютой за туристические услуги.

В этом же году власти отпустили курс рубля. Практически сразу работодатели начали массово отвязывать зарплаты от долларового эквивалента, потому что ожидали приличных колебаний курса рубля, они стремились зафиксировать свои обязательства в национальной валюте.

Параллельно правительство развернуло масштабное наступление на инфляцию, которое оказалось вполне эффективным, за год цены в Беларуси выросли на скромные 10,6%.

Остальные меры — сокращение директивного кредитования, поддержание положительных реальных ставок по рублевым депозитам, отказ от практики накачки зарплат, также внесли свой вклад в общее дело борьбы с долларом. К примеру, рублевые депозиты растут уже больше года и ставят рекорды по приросту, в то время как валютные показывают в отдельные месяцы как прирост, так и падение.

Планировалась дедолларизация арендных ставок для частной коммерческой недвижимости. Их хотели отвязать от валюты, установить в белорусских рублях или базовых арендных величинах и пересматривать плату раз в год. Однако такое решение вызвало недоумение у девелоперов, которые в последние годы активно строили торговые и офисные площади, причем при участии иностранных инвесторов и в основном за валютные кредиты. Принятие проекта указа президента, который это предусматривал, по мнению участников рынка, грозило им коллапсом. В конечном итоге с такой мерой решили повременить. Кстати, предприятия с госдолей на тот момент уже устанавливали арендные ставки в белорусских рублях.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В 2017 году Нацбанк запретил расчеты валютой с физлицами медицинским учреждениям и авиакомпаниям. Затем он перестал выдавать разрешения (и продлевать старые) на расчеты по договорам страхования жизни, дополнительной пенсии с физлицами.

Чтобы сделать белорусский рубль привлекательным для вкладчиков, банк-регулятор с июля 2017 году повысил норму отчислений в фонд обязательных резервов от привлеченных в валюте средств с 11 до 15%.

В начале 2018 года пошли разговоры о том, чтобы провести дедолларизацию в сфере недвижимости, между прочим, уже не в первый раз. Ведь за квадратные метры хоть и платили в белорусских, но по актуальному курсу доллара. Была мысль выпускать новые жилищные облигации, которые могли бы приравняться к доллару, золоту или иной валюте и служили бы легальным средством расчетов за недвижимость. Но в этом вопросе изменений не произошло.

«Нужно, чтобы курсообразование оставалось рыночным, но при этом рубль сохранял стабильность»

По мнению аналитика проекта «Кошт урада» Жанны Кулаковой, меры по дедолларизации, которые сейчас предпринимает правительство, правильные и долгожданные.

— Достаточно странно, когда власти много лет говорят про курс на дедолларизацию, но повышение платы за коммунальные услуги считают в долларовом эквиваленте, — отметила аналитик. — Однако дедолларизация не может произойти только на бумажке с печатью. В первую очередь она должна случиться в головах людей. Но люди, бизнес довольно часто считают в долларах.

Только административных мер для ухода от доллара, по словам эксперта, не достаточно. Нужно еще вернуть доверие людей к национальной валюте.

— Оно стало выше чем раньше, но все равно остается достаточно низким. За прошлые годы доверие было очень сильно подорвано как к белорусскому рублю, так и к правительству, к заявлениям правительства, относящимся к курсам национальной валюты, — поясняет эксперт. — С момента последних неприятных событий, связанных с валютными курсами, прошло всего 5 лет. Очевидно, что этого мало, что нужно еще время. Более того, важно, чтобы напротяжение этого времени сохранялась стабильность на валютном рынке.

Эксперт говорит, что для того, чтобы на валютном рынке сохранялась стабильность, опять-таки не достаточно просто подписать какой-то указ. «Правительству нужно работать над тем, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности, для валютного рынка, для того, чтобы курс оставался стабильным».

— Нужно сделать так, чтобы курсообразование оставалось рыночным, но при этом рубль сохранял стабильность, — подчеркивает аналитик. — Это непростая задача, с учетом нашего высокого госдолга и на этом фоне невысоких золотовалютных резервов. Правительство вынуждено выкупать излишки иностранной валюты на внутреннем рынке. Они формируются из-за того, что люди, предприятия, банки продают больше валюты чем покупают.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Излишки иностранной валюты могли бы идти на укрепление белорусского рубля, говорит эксперт. По ее словам, ситуация с нашим валютными долгами такова, что правительство должно их выкупать и направлять либо в состав золото-валютных резервов, либо на погашение долгов.

— В ближайшее время уйти от этого не получится, иначе придется брать еще больше валютных кредитов, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе усугубит проблему. Это значит, что на укрепление белорусского рубля в обозримой перспективе надеяться не приходится. Поэтому задача правительства сделать так, чтобы рубль оставался стабильным, — заключила эксперт. — Еще важно честно рассказывать народу о том, что происходит. Только при таком подходе постепенно можно восстановить доверие к рублю.

Жанна Кулакова говорит, что даже учитывая все уже предпринятые меры и те, что запланировано принять, на пути к уходу от доллара еще есть над чем работать.

— У нас до сих пор стоимость крупных дорогостоящих покупок зачастую привязывается к курсу доллара. Можно в пример привести жилье. Застройщики устанавливают цены квадратного метра в долларах. Плату принимают они потом в белорусских рублях, но все равно человек платит в эквиваленте по актуальному курсу, то есть с привязкой к иностранной валюте, — поясняет аналитик. — Расчеты по всем сделкам на вторичном рынке — продажам-покупкам машин, квартир тоже считаются в долларовом эквиваленте. И это неправильно, но так происходит.

Несмотря на то, что вопрос отвязки стоимости недвижимости от доллара уже не раз обсуждался, никаких изменений не произошло.

— Такие вопросы обычно решаются межведомственно. Есть Нацбанк, который ратует за дедолларизацию, хочет все привязки отменить. С другой стороны есть ведомства и министерства, у которых может быть свой взгляд на эти вещи, — объясняет причину, по которой вопрос не решился, эксперт. — Если же говорить про строительную отрасль, здесь есть еще интерес крупного бизнеса — застройщиков. Нужно учитывать мнение всех. Думаю, тот факт, что поговорили, но ничего не предприняли, свидетельствует о том, что договориться не удалось. Не получилось найти решение, которое бы устраивало всех заинтересованных участников.

«Нам нужно пользоваться белорусскими рублями для оценки уровня жизни, сравнения экономических показателей и прочего»

Заместитель административного директора по развитию Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Анастасия Лузгина также позитивно оценивает предложения правительства.

— Уровень долларизации у нас постепенно снижается, но это не быстрый процесс. Те меры, которые уже были приняты Нацбанком, к примеру, снятие валютных ограничений, которые включают отмену обязательной продажи валютной выручки экспортерами, обязательное предъявление паспорта физлицами при покупке иностранной валюты и другие- сыграли свою положительную роль. Это говорит о том, что Нацбанк уверен в стабильности на валютном рынке, что валюты хватает, — говорит Анастасия Лузгина.

Еще один момент, который, по мнению эксперта, указывает на то, что идет дедолларизация, — увеличение доли депозитов в рублях.

— Да, валютные вклады населения еще составляют достаточно большую часть от общего количества. Но последние годы наблюдается постепенное снижение данного показателя, — отмечает Анастасия Лузгина.

По мнению эксперта, отвязка повышения платы за ЖКУ от доллара — одна из мер, которая будет постепенно приводить к тому, что мы перестанем мыслить в долларах, планируя свои доходы и расходы.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Мы достигли стабильности на валютном рынке. Нацбанк принимая такие меры, ожидает, что каких-то резких изменений курса не предвидится. У нас устойчиво низкие инфляционные процессы, низкие девальвационные процессы — несколько процентов в год. Необходимость переводить все в долларовый эквивалент как в эквивалент стабильности уже объективно отпала, — продолжает Анастасия Лузгина. — В странах с устойчивым валютным рынком и стабильной монетарной системой привязывать тарифы, ставки и прочее к иностранной валюте неправильно. Такого рода экономические показатели должны исчисляться в национальной денежной единице.

Она отмечает, что базовая величина, к которой предлагается привязать подорожание коммунальных услуг за один год вместо пятидолларового — это один из хороших вариантов, на который можно перейти. По ее мнению, к базовой величине можно привязать и арендные ставки.

— Желательно для Беларуси стремиться к использованию национальной валюты и в международных расчетах. Но здесь нужно продолжить работу по повышению статуса белорусского рубля на международных рынках. А что касается расчетов внутри страны, то мое мнение — это более чем своевременно, — считает она.