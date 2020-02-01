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В России назвали Беларусь основным каналом санкционной продукции
Источник материала: Партизан
Большая часть санкционной продукции поступает в Россию с территории Беларуси. Об этом заявил на «правительственном часе» в Совете Федерации РФ глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.
В своем докладе глава ФТС уделил борьбе с поставками «санкционных» товаров из Европы большое внимание, и один из членов Совета задал ему вопрос, что же мешает пресечь эти поставки.
«Основная проблема здесь в том, что наши партнеры по единому экономическому союзу не присоединились к нашим ответным санкциям. Основная часть "санкционки" идет в основном на белорусском направлении», — ответил Булавин.
Он добавил, что в основном «санкционку» ввозит бизнес, и пора принимать меры по привлечению таких поставщиков к ответственности.
Булавин также рассказал, что в последние годы количество такой ввозимой продукции снижается. Пик, 9 тыс. тонн, был в 2017 году. А в 2019-м было выявлено 4 тыс. тонн «санкционки».
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Большая часть санкционной продукции поступает в Россию с территории Беларуси. Об этом заявил на «правительственном часе» в Совете Федерации РФ глава Федеральной...
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