В России назвали Беларусь основным каналом санкционной продукции

В своем докладе глава ФТС уделил борьбе с поставками «санкционных» товаров из Европы большое внимание, и один из членов Совета задал ему вопрос, что же мешает пресечь эти поставки.





«Основная проблема здесь в том, что наши партнеры по единому экономическому союзу не присоединились к нашим ответным санкциям. Основная часть "санкционки" идет в основном на белорусском направлении», — ответил Булавин.





Он добавил, что в основном «санкционку» ввозит бизнес, и пора принимать меры по привлечению таких поставщиков к ответственности.





Булавин также рассказал, что в последние годы количество такой ввозимой продукции снижается. Пик, 9 тыс. тонн, был в 2017 году. А в 2019-м было выявлено 4 тыс. тонн «санкционки».





Белорусский Таможенный комитет, в свою очередь, утверждает, что основную часть "санкционки" через Беларусь ввозят сами россияне. В частности, недавно такое заявление сделал глава ГТК Юрий Сенько. По его данным, общий объем санкционной продукции, изъятой за прошлый год белорусскими таможенниками из незаконного оборота, превысил 14 тыс. тонн. в свою очередь, утверждает, что основную часть "санкционки" через Беларусь ввозят сами россияне. В частности, недавно такое заявление сделал глава ГТК Юрий Сенько. По его данным, общий объем санкционной продукции, изъятой за прошлый год белорусскими таможенниками из незаконного оборота, превысил 14 тыс. тонн.











