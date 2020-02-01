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Тарифы на транзит российской нефти по Беларуси с 1 февраля повышаются на 6,6%

01.02.2020 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, с 1 февраля повышаются на 6,6%. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №6 от 28 января 2020 года, сообщает БЕЛТА.

Тарифы на транзит российской нефти по Беларуси с 1 февраля повышаются на 6,6%

Решение о повышении тарифов на 6,6% принято МАРТ в соответствии с методикой изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утвержденной Министерством экономики Беларуси и Федеральной службой по тарифам России 27 января 2010 года.

Размер повышения тарифов был определен согласно требованиям методики как среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на 3 процентных пункта.

 
 
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  Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, с 1 февраля повышаются на 6,6%. Это предусмотрено...
 
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