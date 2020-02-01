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Газ идет в Клеткеники
01.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В текущем году в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2.06.2006 №368 подлежат газификации жилые дома в д. Клеткеники Вороновского района. С привлечением собственных средств граждан и бюджетных средств будет построен газопровод протяженностью 2 565 метров общей стоимостью 106 700 рублей.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Вороновского райисполкома.
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В текущем году в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2.06.2006 №368 подлежат газификации жилые дома в д. Клеткеники Вороновского района. С...
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