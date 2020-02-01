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Работал за еду — жителя Молодечно нашли в Брянске и отправили домой

01.02.2020 12:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники российской полиции в Брянске на вокзале нашли 33-летнего жителя Молодечно Виталия Дивакова, который 5 декабря 2019 года ушел из больницы в Москве и пропал.


 
Мужчину ночью 31 января привезли в Оршу и посадили в поезд МогилевГродно, который следует через Молодечно.

В московской больнице Виталий оказался после того как 3 декабря ушел из общежития в подмосковном Одинцово, где жил, находясь на заработках. О пропаже мужчины «ангелам» заявила соседка его матери.

Координатор ПСО «Ангел. Северо-Запад» Максим Федорович рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Выяснилось, что когда Виталий ушел из московской больницы, его без денег и документов подобрал какой-то человек, отвез под Брянск и оставил там работать на одном из предприятий. Известно, что денег наш соотечественник не получал. Трудился за еду. Он смог как-то добраться до Брянска, где на вокзале его остановили сотрудники полиции. Они выяснили, что белорус находится в федеральном розыске как пропавший без вести. Я связался с бригадиром Виталия. Он сказал мне, что в три часа ночи 31 января довез молодечненца до Орши, где посадил в поезд Могилев — Гродно, который в пути следования проезжает железнодорожную станцию «Молодечно».

Максим Федорович отметил, что, со слов российского бригадира, белорус чувствует себя нормально. Соседке матери пропавшего, которая заявляла в розыск, сообщили, на каком поезде он должен приехать в родной город.
 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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Сотрудники российской полиции в Брянске на вокзале нашли 33-летнего жителя Молодечно Виталия Дивакова, который 5 декабря 2019 года ушел из больницы в Москве и пропал.
 
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