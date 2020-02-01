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Водитель автомобиля БМВ не справился с управлением и сбил велосипедиста

01.02.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, около 10:20 часов в Дрогичине совершён наезд на велосипедиста, который двигался по пешеходной дорожке.

Водитель автомобиля БМВ не справился с управлением и сбил велосипедиста


По предварительной информации: житель Дрогичина, 2000 года рождения, управляя автомобилем «БМВ», двигался по улице 17 Сентября.

Водитель автомобиля БМВ не справился с управлением и сбил велосипедиста


Напротив дома №4 водитель, не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением автомобиля, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части (на пешеходную дорожку), где мужчина совершил наезд на движущегося по пешеходной дорожке на велосипеде местного жителя, 1946 года рождения.

Водитель автомобиля БМВ не справился с управлением и сбил велосипедиста

Затем автомобиль совершил столкновение с жилым домом.

Водитель автомобиля БМВ не справился с управлением и сбил велосипедиста


В результате происшествия пенсионер-велосипедист с травмами госпитализирован. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

ГАИ РЕКОМЕНДУЕТ:

- выбирайте безопасную скорость движения;
- заранее прогнозируйте дорожную обстановку;
- будьте внимательны и осторожны при движении вблизи пешеходных переходов и пешеходных дорожек.

Помните, от ваших действий на дороге зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения!

 
 
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  Сегодня, около 10:20 часов в Дрогичине совершён наезд на велосипедиста, который двигался по пешеходной дорожке. По предварительной информации: житель Дрогичина,...
 
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