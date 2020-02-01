Водитель автомобиля БМВ не справился с управлением и сбил велосипедиста

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, около 10:20 часов в Дрогичине совершён наезд на велосипедиста, который двигался по пешеходной дорожке.







По предварительной информации: житель Дрогичина, 2000 года рождения, управляя автомобилем «БМВ», двигался по улице 17 Сентября.







Напротив дома №4 водитель, не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением автомобиля, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части (на пешеходную дорожку), где мужчина совершил наезд на движущегося по пешеходной дорожке на велосипеде местного жителя, 1946 года рождения.





Затем автомобиль совершил столкновение с жилым домом.







В результате происшествия пенсионер-велосипедист с травмами госпитализирован. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.



ГАИ РЕКОМЕНДУЕТ:

- выбирайте безопасную скорость движения;

- заранее прогнозируйте дорожную обстановку;

- будьте внимательны и осторожны при движении вблизи пешеходных переходов и пешеходных дорожек.



Помните, от ваших действий на дороге зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения!