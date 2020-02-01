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Дефицит времени не оправдание

01.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дефицит времени не оправдание

Одиночество, депрессия, непонимание, отсутствие рядом человека, которому можно доверить свой секрет, скука, любопытство, поиск новых ощущений… Согласно результатам проведенного опроса это первоочередные причины, которые подталкивают подростков попробовать наркотики. Взрослые, почему же наши дети так одиноки?

— Привычка говорить по душам с родными не может появиться в подростковом возрасте, когда особо ощущаются проблемы в поведении детей, когда они становятся, как ежи, «колючими», — уверена помощник врача-гигиениста Вороновского райЦГЭ Ирина Метелица. — Искреннее общение, доверие, взаимоподдержка должны появиться в семье постепенно — это большой системный труд и в то же время возможность избежать многих страшных ситуаций в будущем. Недостаточно создать ребенку только бытовые условия для жизни, нужна комфортная психологическая среда в доме и, безусловно, ненавязчивый контроль.


Дефицит времени не оправдание
Дефицит времени не оправдание
Дефицит времени не оправдание
Дефицит времени не оправдание

Такой вывод сделали организаторы круглого стола «Дети XXI века против наркотиков» в рамках профилактического проекта Вороновского районного центра эпидемиологии и гигиены «Твори свое здоровье сам». На прошлой неделе совместно с педагогами Анной Вашкевич, Алесей Ненартович и Светланой Седляревич мероприятия были организованы в Вороновском ЦТДиМ и Радунском ЦТКиЭ.

Практика показывает, что младшие школьники с большим интересом участвуют в подобных беседах, а вот дети постарше относятся к ним как к нудным нравоучениям. Однако смотреть тематические видеоролики и мультфильмы, играть, участвовать в практических экспериментах любят и те, и другие. Именно такие формы подачи профилактической информации и выбрали взрослые на этот раз. Что станет с легкими курильщика, насколько тяжело разорвать «узы» зависимости, как остановить «маятник» проблем, как научиться уверено говорить «нет» на «дружеское» попробуй? Ответы на эти серьезные вопросы удалось найти совместно. Особые эмоциональные переживания у детей вызвало задание «Портрет наркомана», когда ребята, изображая его, пытались передать последствия вредных привычек и ощущения безысходности, отчаяния такого человека.


Дефицит времени не оправдание
Дефицит времени не оправдание
Дефицит времени не оправдание
Дефицит времени не оправдание
Дефицит времени не оправдание
Дефицит времени не оправдание

Стартовавший в сентябре минувшего года проект по формированию устойчивого здорового образа жизни у земляков сотрудники райЦГЭ продолжат. Организаторы мероприятий надеются, что с их помощью выбор в пользу здоровья сделают многие вороновчане.

Галина ШЛЕМПО.

Фото предоставлено Вороновским ЦТДиМ.

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Теги: Гродно
 
 
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Одиночество, депрессия, непонимание, отсутствие рядом человека, которому можно доверить свой секрет, скука, любопытство, поиск новых ощущений… Согласно...
 
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