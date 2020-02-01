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Вылечившаяся от коронавируса пациентка рассказала о болезни

01.02.2020 11:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Не стоит бояться изоляции, необходимо сохранять хорошее расположение духа, рассказала о болезни излечившаяся от коронавируса гражданка Китая.

Как передает телеканал "Звезда", о 44-летней женщине по фамилии Цзян рассказало агентство Xinhua.

Цзян родилась в городе Чунцин, но после замужества переехала работать в Ухань. Накануне китайского Нового года она отправилась к родным в Чунцин, где ее встретил на вокзале муж. Он заметил, что супруга плохо себя чувствует, и незамедлительно отвез в местную народную больницу.

Шесть дней лечения не дали положительных результатов, и Цзян перевезли в Центральную больницу. Там ей диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом, и поместили в изолятор.

"Я оказалась первой пациенткой с этим заболеванием в Чунцине, врачи и медсестры относились ко мне с особой заботой. Каждый день меня опрыскивали, проводили противовирусное и противоинфекционное лечение, доктора даже воспользовались методами традиционной китайской медицины", - рассказала женщина.


Она добавила, что лечение дало результаты, и доктора разрешили ей выписаться домой. Лечение было абсолютно бесплатным. 

"Не стоит беспокоиться, что тебя изолируют, надо сохранять хорошее расположение духа, слушаться врачей, верить медикам, и тогда обязательно пойдешь на поправку", - считает Цзян.

Цзян посоветовала не бояться болезни и лучше защищаться от нее, носить маску и чаще мыть руки, а при появлении кашля и других симптомов необходимо обращаться в больницу.

Отметим, что жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи, выписаны 243.
 
 
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Не стоит бояться изоляции, необходимо сохранять хорошее расположение духа, рассказала о болезни излечившаяся от коронавируса гражданка Китая.
 
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