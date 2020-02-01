Евросоюз открыл посольство в Лондоне

Евросоюз сразу после выхода Великобритании объявил об открытии диппредставительства ЕС в Лондоне. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в субботу, 1 февраля.

Посольство возглавит потругальский дипломато Жуан Вале де Алмейда.

Дипломатическая миссия начинает работу с сегодняшнего дня. Она заняла помещение бывшего представительства Еврокомиссии в Лондоне. Кроме обычных дипломатических функций делегация ЕС будет отслеживать выполнение соглашения о Brexit между Брюсселем и Лондоном. Кроме того, она будет повышать осведомленность о правах граждан ЕС в Британии после Brexit.









Как известно, сегодня в полночь Британия покинула Евросоюз, членом которого была на протяжении 47 лет.