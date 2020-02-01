ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евросоюз открыл посольство в Лондоне

01.02.2020 12:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Среди прочего, делегация ЕС будет отслеживать выполнение соглашения о Brexit между Брюсселем и Лондоном.

Евросоюз сразу после выхода Великобритании объявил об открытии диппредставительства ЕС в Лондоне. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в субботу, 1 февраля.
 
Посольство возглавит потругальский дипломато Жуан Вале де Алмейда.
 
Дипломатическая миссия начинает работу с сегодняшнего дня. Она заняла помещение бывшего представительства Еврокомиссии в Лондоне. Кроме обычных дипломатических функций делегация ЕС будет отслеживать выполнение соглашения о Brexit между Брюсселем и Лондоном. Кроме того, она будет повышать осведомленность о правах граждан ЕС в Британии после Brexit.

 

Как известно, сегодня в полночь Британия покинула Евросоюз, членом которого была на протяжении 47 лет.
 
Сразу после Brexit в Соединенном Королевстве вступает в силу переходный период, рассчитанный до 31 декабря 2020 года, пишет korrespondent.net
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди прочего, делегация ЕС будет отслеживать выполнение соглашения о Brexit между Брюсселем и Лондоном.
 
Новости дня
Новости разные
 
В боковом проезде ул. Машерова ДТП из четырёх автомобилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика